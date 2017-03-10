İsrail askerleri bir Filistinliyi yaraladı

Kudüs'te, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Kudüs'ün doğusundaki Huzma beldesinin Yerel Meclis Başkanı Muvaffak el-Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Yahudi yerleşimcilere ait araçları taşladıkları iddiasıyla bir grup Filistinliyi aramak üzere Huzma beldesine baskın düzenlediğini söyledi.



Beldede İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandığını aktara Hatib, askerlerin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle iki kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini, bir kişinin ise göğsüne isabet eden plastik mermi sonucu yaralandığını kaydetti.



Hatib, boğulma tehlikesi geçiren Filistinlilere olay yerinde gereken müdahalenin yapıldığını, yaralanan kişinin ise Ramallah'taki bir hastaneye götürüldüğünü sözlerine ekledi.