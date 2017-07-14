İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde, Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahale ettiği bildirildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde, Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahale ettiği bildirildi.



"Ayrım Duvarı'na ve Yahudi Yerleşim Birimlerine Karşı Halk Komitesi" tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın farklı noktalarında Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.



Müdahale sırasında onlarca kişinin gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edilen açıklamada, Filistinli gençlerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdiği kaydedildi.



Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında güvenlik gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı.



Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, sis bombası ve tazyikli atık suyla müdahale ediyor.