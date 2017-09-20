İsrail askerleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 9 Filistinli gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.