İsrail askerleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 9 Filistinli gözaltına alındı.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.



İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.