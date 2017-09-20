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20 Eylül 2017 10:43 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2017 10:45

İsrail askerleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 9 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

Etiketler: israilgözaltıfilistin


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