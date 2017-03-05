İsrail askerleri 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Beyt Lahiya beldesinin kuzeyindeki sınır bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu biri ağır 2 Filistinlinin yaralandığını ifade etti. Kudra, yaralananların Endonezya Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti.



Filistinlilerin neden hedef alındığıyla ilgili bilgi verilmezken, görgü tanıkları, 2 Filistinlinin sınır şeridinde İsrailli bir keskin nişancı tarafından vurulduğunu aktardı.