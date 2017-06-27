İsrail ablukası yüzünden ölümü bekliyorlar

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinli hastaların, Gazze dışında tedavi için sevk işlemlerinin durdurulması nedeniyle ölümlerin artabileceği uyarısında bulundu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, düzenlediği basın toplantısında, "Tedavi için Gazze dışına çıkması engellenen hastalardan hayatını kaybedenlerin sayısı artabilir. Bakanlığın stoklarındaki ilaçlar tükendi." dedi.



Gazze dışında tedavinin engellenmesi nedeniyle son aylarda 3'ü çocuk 11 hastanın yaşamını yitirdiğini aktaran Ebu Riş, Gazze'deki sağlık durumunun "çok tehlikeli" bir dönemden geçtiğini ifade etti.



Ramallah'taki Filistin yönetiminin de hastaların Gazze dışına çıkışı önünde engel oluşturduğuna işaret eden Ebu Riş, bu yapılanın, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayla tamamlayıcı rol üstlendiğini kaydetti.







Ebu Riş, Filistin yönetiminin, geçen ay bin 622 Gazzeli hastanın sevk işlemini reddettiğini aktardı.



Gazze'deki binlerce hasta, Kudüs, İsrail ve Batı Şeria'daki hastanelerde tedavi görebilmek için İsrail'in kontrolündeki Beyt Hanun Sınır Kapısı'na yönelmek zorunda kalıyor.



Hastaların sınır kapısına gitmeden önce Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gazze dışındaki tedavi işlemleriyle ilgilenen birimden sevk kağıdı alması gerekiyor. Söz konusu evrak ise Ramallah'taki Filistin Sağlık Bakanlığı'na iletiliyor.