İsrail 9 kişiyi gözaltına aldı

İsrail polisinin, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs’ün güneyinde İsrail askerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Polis sözcüsü Luba Samri yayımladığı yazılı açıklamada, emniyet güçlerinin, Doğu Kudüs'te kamyonla düzenlenen saldırının ardından Cebel Mukabber bölgesindeki saldırının failinin ailesinden 5 kişinin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.



Açıklamada, eylemi düzenleyen kişinin Cebel Mukabber'de ikamet ettiği ve 28 yaşında olduğu bilgisi verildi.



İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün güneyinde yer alan Armon HaNatziv Yahudi yerleşim biriminde İsrail askerlerinin toplanma alanına bir kamyonun girmesi sonucu, üçü kadın 4 asker ölmüş, 15 asker de yaralanmıştı.



İsrail askerlerinin olay yerinde açtığı ateş sonucu saldırıyı düzenleyen kamyon şoförünün öldürüldüğü bildirilmişti.



Öte yandan Filistin medyasında, saldırının failinin Fadi el-Kanber olduğu bilgisi verilmişti.



