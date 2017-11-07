İsrail ekim ayında 483 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da ekim ayında 125’i çocuk 483 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da ekim ayında yaptığı operasyonlarda aralarında 125’i çocuk olmak üzere 483 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.



Filistin Esirler Heyeti, Filistinli Esirler Kulübü, Vicdan İnsan Hakları Kurumu ve Mizan İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan ortak rapora göre, İsrail güçleri Ekim ayında 483 Filistinliyi gözaltına aldı.



Rapora göre, işgal altındaki Doğu Kudüs, 137 Filistinliyle gözaltıların en yüksek olduğu Filistin şehri oldu.



İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kentinden 82, güneydeki El Halil’den 80 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtilen raporda, İsrail makamlarının, gözaltına aldığı 86 Filistinli hakkında “idari tutukluluk” kararı verdiği, böylece İsrail hapishanelerinde “idari tutukluluk” uygulamasıyla bulunan Filistinli sayısının 450’ye çıktığı ifade edildi.



Raporda, ekim ayında gözaltına alınan Filistinlilerin 125’inin çocuk olduğuna dikkat çekilerek, İsrail hapishanelerindeki çocuk yaştaki Filistinlilerin sayısının 300’ü aştığına vurgu yapıldı.



İsrail’in Filistinlilere yönelik “insanlık dışı” ihlallerinin kınandığı ortak raporda, uluslararası camiaya acil müdahalede bulunma çağrısı yapıldı.