İsrail 3 bin polis görevlendirdi

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin kararı çerçevesinde, Batı Şeria’daki Amona Yahudi yerleşim biriminin boşaltılması için 3 bin polis görevlendirildi.

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin özel arazisi üzerine inşa edilen Amona Yahudi yerleşim biriminin tahliyesinin sağlanması için 3 bin polis görevlendirdi.



İsrail Devlet Radyosu’nun haberine göre, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin kararı çerçevesinde, onlarca Yahudi ailenin yaşadığı Amona yerleşim biriminin önümüzdeki saatlerde boşaltılması için 3 bin polis görevlendirildi.



Radyonun haberinde, fanatik Yahudilerin Amona çevresine yaklaşmalarını engellemek üzere güvenlik önlemi alan İsrail askeri ve polisi bölgede kontrol noktaları oluşturdu.



Öte yandan fanatik Yahudilerden oluşan bir grup gencin Amona’nın girişine yaklaşabildiği ve araç lastiklerini ateşe verdikleri ifade edilen haberde, yerleşim biriminde yaşayan ailelerin de evlerinden çıkmak istemedikleri belirtildi.



İsrail ordusu dün, Batı Şeria'da Filistinlilerin şahsi mülkü üzerine inşa edilen ve onlarca Yahudi'nin yaşadığı Amona yerleşim birimi sakinlerine, bölgenin 48 saat içinde boşaltılması yönünde tebligatta bulunmuştu.



Filistinlilerin açtığı davada İsrail Yüksek Mahkemesi, 26 Aralık 2014'te, "özel mülkiyet üzerine kurulduğu için yapılara ruhsat verilmesinin mümkün olmayacağı" gerekçesiyle Amona Yahudi yerleşim biriminin 2 yıl içinde tahliye edilmesine hükmetmişti.



Mahkeme, İsrail hükümetine Yahudi yerleşimcilerin, 25 Aralık 2016'ya kadar Amona'yı boşaltmalarını içeren kararı tebliğ etmişti. İsrail hükümeti ise mahkemeden söz konusu kararı, 7 ay ertelemesini talep etmişti.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Binyamin bölgesinde Filistinlilere ait arazi üzerine 1997'de inşa edilen Amona Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık 50 Yahudi aile yaşıyor.



İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren 2334 sayılı karar, BM Güvenlik Konseyinde 23 Aralık 2016’da kabul edilmişti. ABD'nin çekimser kalmasıyla geçen karar, İsrail'de tepkiyle karşılanmıştı.