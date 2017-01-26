İsrail 100 Suriyeli yetim alacak

İsrail hükümeti 100 Suriyeli yetimin ülkeye girişini onayladı.

İsrail Hükümeti, 100 Suriyeli yetimi İsrail vatandaşı Arap ailelerin yanına yerleştirmek üzere ülkeye kabul edecek.



Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri ile Başbakan Binyamin Netanyahu, 100 Suriyeli yetimin ülkeye girişlerini onayladı.



Gazetenin haberinde, kabul edilecek olan Suriyeli yetimlerin İsrail vatandaşı Arap ailelerin gözetimine verilecekleri ve ülkedeki eğitim kurumlarına alınacakları kaydedildi.



Haberde, Suriyeli yetimlerin ülkeye nasıl getirilecekleri ve gözetimine verilecek koruyucu Arap ailelerin nasıl belirleneceğine dair bilgiye yer verilmedi.