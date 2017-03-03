Isparta 1. Kitap Fuarı açıldı

200'ü aşkın yayınevinin katıldığı fuar, 12 Mart'a kadar açık olacak.

Isparta Belediyesince ilki düzenlenen kitap fuarının açılış töreni Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi.



Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, törende yaptığı konuşmada, en büyük hayallerinden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.



ISPARTA 1.KİTAP FUARI AÇILDI



Süleyman Demirel Üniversitesinin 80 bin aşkın öğrencisi bulunduğunu, bu nedenle kitabın kent için her zaman ihtiyaç olduğunu ifade eden Günaydın, bu ihtiyacı belediye olarak düzenlendikleri kitap fuarı ile karşılamak istediklerini aktardı.



Fuarın çevre iller için de büyük bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Günaydın, fuara 216 yayınevinin katıldığını, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da aralarında olduğu 100'ü aşkın yazarın da imza günü ve söyleyişisini düzenleyeceklerini anlattı.



Amaçlarının insanlara kitabı sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu vurgulayan Günaydın, "Ben bugünü bir bayram olarak görüyorum, bir okuma bayramı. Kitap fuarı her yıl düzenlenecek." dedi.



Konuşmaların ardından Günaydın, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, MHP Isparta İl Başkanı İsa Yalçın ve Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Albay Selçuk Emirdağ ile fuarın açılışını gerçekleştirdi.



Günaydın ve beraberindekiler daha sonra fuarı gezdi.



Fuar, 12 Mart'a kadar açık kalacak.