Isparta'da 4 kişi dağda mahsur kaldı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde avlanmak için çıktıları yaylada, kar nedeniyle mahsur kalan 4 kişinin kurtarılması için Isparta Valiliği koordinesinde çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre avlanmak için ilçedeki Şam Dağı Yaylası'na giden 4 arkadaş, mahsur kaldı. Avcılardan birinin babasını arayarak yardım istemesi üzerine Isparta Valiliği koordinesinde oluşturulan ekip, kurtarma çalışması başlattı.



AFAD görevlilerinin de aralarında bulunduğu kurtarma ekibi, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgeye kar paletli araçla ulaşmaya çalışıyor. Yaklaşık 8 kilometre yol kateden ekipler, mahsur kalanların bulunduğu 13 kilometrelik yolda güçlükle ilerliyor.



- "HELİKOPTER HAVALANAMADI"



Isparta Valisi Şehmus Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada Gelendost ilçesinde bulunan bölgede 4 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine hemen çalışma başlattıklarını ve bir kurtarma ekibi oluşturduklarını söyledi.



Kar kalınlığının çok yüksek olması nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdürüldüğünü anlatan Günaydın, mahsur kalanların kurtarılması için Antalya, Konya ve Eskişehir'den helikopter kaldırılması yönünde girişimlerde bulunduklarını, ancak helikopterlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle havalanamadığını kaydetti.



Hava koşullarının uygun olması halinde helikopterin derhal kaldırılacağını ifade eden Günaydın, "Diğer taraftan da karayolu ile biz bölgeye ulaşmaya çalışıyoruz. Burdur'dan gelen ekiplerimiz de yardımcı oluyor. Mahsur kalanların kurtarılması için devletimizin tüm imkanları seferber ediyoruz." dedi.