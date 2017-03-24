Isparta Şehir Hastanesi açılıyor

Akfen Holding tarafından 1,1 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen Isparta Şehir Hastanesinin resmi açılışı bugün yapılacak.

Akfen Holding tarafından 1,1 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen Isparta Şehir Hastanesinin resmi açılışı bugün yapılacak.



Holding açıklamasına göre, 6,1 milyar lira olan yatırım paketini 6,6 milyara yükselten Akfen Holding, dev projelerini tek tek hayata geçiriyor. Aralık 2016'da Mersin'de 650 milyon liraya mal olan Doğu Akdeniz Terminalini devreye alan Akfen Holding, Isparta Şehir Hastanesini de Türk sağlık sistemine kazandırdı.



Toplam 1 milyar 150 milyon liralık yatırımla Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İş birliği (PPP-Public Private Partnership) modeliyle hayata geçirilen proje, sağlıkta konforu en üst düzeye çıkardı.



Yapımını Akfen İnşaat'ın üstlendiği Isparta Şehir Hastanesinin resmi açılışı, Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Akfen Holding Başkanvekili ve Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle bugün gerçekleştirilecek.



İLK BEBEĞİN TÜM EĞİTİM MASRAFLARI AKFEN'DEN



Isparta Şehir Hastanesinin devreye girmesiyle ilde bulunan ve oldukça eski yapıya sahip olan Kadın Doğum Hastanesi ve Devlet Hastanesi, personeliyle yeni tesise taşındı. Isparta Şehir Hastanesinin ilk bebeği de taşınma işleminin başladığı 18 Mart Cumartesi gecesi dünyaya geldi. Akfen Holding, Hazim ve Ayşen Aslan çiftinin ikinci çocukları olan Ali bebeğin tüm eğitim masraflarını üstlendi.



Kamu hastanesi statüsünde vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti veren Isparta Şehir Hastanesinde, Sağlık Bakanlığı 25 yıl boyunca kiracı olarak yer alacak. Sistemde tıbbi hizmetlerin sorumluluğu kamuda kalırken, sağlık personelinin istihdam rejimi de değişmiyor. 909'u yeni istihdam olmak üzere tesis genelinde toplam çalışan sayısı bin 528'e çıkıyor. Tesiste bilgi işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane ve otopark gibi bütün hizmetler, hastanenin yapım ve işletmesini üstlenen Akfen tarafından karşılanıyor.



Daha önce 3 binada günde 5-6 bin poliklinik hastasına hizmet verilebilirken, Isparta Şehir Hastanesi ile kapasite yaklaşık 10 bin kişiye ulaştı. Teknik yetersizlik nedeniyle Isparta Devlet Hastanesinde bugüne kadar yapılamayan anjiyo ve açık kalp ameliyatları gibi operasyonlar da artık Isparta Şehir Hastanesinde gerçekleştirilebilir duruma geldi.



800 yatak kapasitesine sahip hastanede 324'ü tek, 150'si ise iki kişilik odalarda hizmet veriliyor. 221 bin 353 metrekare inşaat alanına sahip Isparta Şehir Hastanesi bünyesinde 20 ameliyathane, 131 yoğun bakım ünitesi ve 167 poliklinik bulunuyor. Tüm odalarda duş, WC, buzdolabı, çalışma masası ve TV yer alıyor. Hastane dünyada kullanılan en son sistemlerle donatılmış durumda.



TÜRKİYE'NİN İLK DEPREM İZOLATÖRLÜ ŞEHİR HASTANESİ



Isparta'da kapılarını açan tesis Türkiye'nin ilk deprem izolatörlü şehir hastanesi olarak öne çıkıyor. Uygulanan bu sistem sayesinde; olası bir deprem anında, sarsıntının etkisi azaltılarak hastanedeki çalışmaların aksamadan devam etmesi sağlanıyor. Akıllı bina konseptiyle inşa edilen Isparta Şehir Hastanesi, trijenerasyon ve güneş panelleri sayesinde kullandığı elektriğin yüzde 35'ini kendisi üretecek altyapıya sahip. Kampüste 297 araçlık açık, bin 607 araçlık kapalı otoparkın yanı sıra helikopter pisti ve ücretsiz vale servisi bulunuyor.



Isparta Şehir Hastanesinde öne çıkan bir başka özellik de "anne oteli" uygulaması. Yenidoğan ve yoğun bakımda bebeği tedavi gören annelerin ve özellikle şehir dışından gelen hastaların konaklaması için özel bir alan oluşturulmuş durumda. Ayrıca, 4 bloktan oluşan kampüste, ihtiyacı olan her hastaya tüm tetkikleri ve tedavi süresi bitene kadar yönlendirme ve refakat için özel elemanlar yardım edecek.



"UZMANLIĞIMIZI SAĞLIK SEKRÖRÜNDE DE GÖSTERMİŞ OLDUK"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, projenin 12 ay 12 gün gibi bir sürede tamamlandığını belirtti. Akın, şu ifadeleri kullandı:



"Sağlık sistemine en son teknoloji ve donanımı kazandıran bir projenin içinde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye'de ve dünyada dev projelere imza atmış bir grup olarak bu yatırımla uzmanlığımızı sağlık sektöründe de göstermiş olduk. Şehir hastaneleriyle muayene ve ameliyat kuyrukları tarihe karışıyor."



Akfen Holding'in 1,5 yıl gibi bir sürede gerçekleştireceği 6,6 milyar liralık yatırım atağının içinde şehir hastanelerinin payının 3 milyar 900 milyon lirayı bulduğuna dikkati çeken Hamdi Akın, şunları kaydetti:



"Aralık 2017'de 1 milyar 750 milyon liralık bir yatırımla Eskişehir Şehir Hastanesini hizmete açmış olacağız. 1 milyar liraya mal olacak Tekirdağ Şehir Hastanesi de Nisan 2018'de devreye girecek. Sağlık sektörünün yanı sıra Türkiye'nin hızla artan enerji talebine yanıt vermek adına; hidroelektrik, güneş ve rüzgar santralleri yatırımlarımız devam ediyor.



Toplam 2 milyar liralık enerji yatırımımızı bu yılın sonuna kadar devreye alacağız. Akfen Grubu olarak yatırımlarımızla istihdam seferberliğine de destek veriyoruz. Mersin Limanında 300, Isparta Şehir Hastanesinde de 909 kişilik yeni istihdam yaratmanın gururunu yaşıyoruz. Yıl sonuna kadar enerji yatırımlarımızla birlikte bu rakam bin 359'a kadar çıkacak."