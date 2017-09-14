İspanyollar atıyor, Chelsea kazanıyor

İngiltere Premier Lig kulüplerinden Chelsea'de, son yedi sezonda art arda görev yapan İspanyol forvetler Fernando Torres, Diego Costa ve Alvaro Morata kulübün başarılarında büyük pay sahibi oldu.

Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea, 7 farklı teknik adamın görev yaptığı son 7 sezonda İngiltere ve Avrupa'da 6 kez kupa sevinci yaşarken, bu dönemde Londra ekibinin İspanyol golcülerden yana olan tercihi değişmedi.



Altyapısından yetiştiği Real Madrid ile ikişer La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 8 kupa sevinci yaşayan Morata, yeni takımı Chelsea'nin Stamford Bridge Stadı'nda oynadığı Burnley ve Everton maçlarında birer gol ve asistlik performans sergiledi. Genç futbolcu, ilk iki iç saha maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk futbolcu olarak Premier Lig tarihine geçti.



İlk 11'de sahaya çıktığı ve 90 dakika forma giydiği ilk maç olan Leicester City karşısında da skor üreten Morata, bu sezon tüm kulvarlarda beş maçta 3 gol ve 2 asistlik performansıyla rakiplerine gözdağı verdi. Yıldız futbolcu, Chelsea ve İspanya Milli Takımı'ndaki son altı maçında rakip fileleri altı kez havalandırdı.



TORRES VE MORATA REKORLA GELDİ



Başkent ekibini satın aldığı 2003 yılından bu yana transfere 1 milyar sterlinden fazla para harcayan Abramovich, 3 İspanyol yıldızdan ikisini rekor bonservis bedelleriyle Londra'ya getirdi.



Liverpool'da forma giydiği dönemde 142 maçta 81 gol atan "El Nino" lakaplı Torres, 2010-11 sezonunun devre arasında 50 milyon sterlinlik bonservisle başkent ekibine transfer oldu. İngiltere'deki iç transfer tarihinin rekorunu kırarak başkente gelen Torres, tüm kulvarlarda 172 maça çıktı ve 45 gol kaydetti.



Londra ekibinin kulüp rekoru yine bir başka İspanyol isim tarafından altı yıl sonra tazelendi. Geçen sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Real Madrid'e attığı gollerle 13 puan kazandıran 24 yaşındaki Morata, 60 milyon sterlinlik bonservisiyle kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olarak "Maviler"in kadrosuna katıldı.



GOLLERİN YARISINDAN FAZLASI COSTA'DAN



Transfer rekoru kıran Torres ve Morata'ya göre 32 milyon sterlin gibi daha düşük bir bonservisle Chelsea'ye transfer olan Diego Costa, iki vatandaşının 48 golüne karşılık başkent ekibinde tüm kulvarlarda 59 gol attı.



2014 yılının temmuz ayında Atletico Madrid'den İngiliz temsilcisine gelen 28 yaşındaki Costa, 120 maçta forma giydi. Geride kalan üç sezonda 31 sarı, 1 de kırmızı kart gören İspanyol futbolcu, aldığı cezalar nedeniyle 12 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı.



Chelsea kariyerine Jose Mourinho ile başlayan Costa, Guus Hiddink'in ardından göreve gelen Antonio Conte ile şampiyonluk yaşadı. İtalyan teknik adamla ters düşmesinin ardından kulüpten ayrılmak istediğini belirten Costa, yaz tatili sonrası Londra'ya geri dönmedi.



