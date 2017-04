İspanyol futbolunda şike operasyonu

Şike iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Barcelona B takımına 12-0 mağlup olan Eldense'de teknik direktör Di Pierro, 1 yönetici ve biri kaleci olmak üzere 2 oyuncunun gözaltına alındığı duyuruldu.

İspanya'da şike iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 3. Futbol Ligi (Segunda B) takımlarından Eldense'nin teknik direktörü Filippo Vito di Pierro'nun yanı sıra bir yönetici ve iki futbolcunun gözaltına alındığı açıklandı.



Geçen hafta sonu oynanan maçta Barcelona B'ye 12-0 yenilen Eldense takımındaki şike iddialarını soruşturan İspanyol polisinin, geniş kapsamlı bir araştırma başlattığı bildirildi.



Eldense'nin 26 yaşındaki futbolcusu Cheikh Said'in ülke basınına yaptığı açıklamaların ardından harekete geçen İspanyol polisi, ilk olarak takımın İtalyan teknik direktörü Di Pierro, bir yönetici ve biri kaleci olmak üzere 2 futbolcuyu gözaltına aldığını duyurdu. Polis kaynaklarından alınan bilgide, soruşturmanın devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceği belirtildi.



Segunda B'de hafta sonu oynanan ve Barcelona B'nin 12-0 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmada şike yapıldığı iddiası, Eldense Kulübü Başkanı David Aguilar ve futbolcu Said tarafından maçın ardından gündeme getirilmişti.



Yaşadığı mağlubiyetin ardından küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Eldense, şike iddiaları açıklığa kavuşuncaya kadar A takımın tüm sportif faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Kulüp başkanı Aguilar, İspanyol basınına yaptığı açıklamalarda, şike olayının arkasında bazı futbolcularının ve kulüple sponsorluk ilişiği kesilen bir İtalyan şirketinin olduğunu savunmuştu. Aguilar ayrıca, şikenin bir Çin bahis şirketi aracılığıyla yapıldığını öne sürmüştü. Futbolcu Said ise takımdaki en az 4 futbolcunun şikeye karıştığını, teknik direktör Di Pierro'nun da her şeyden haberdar olduğunu iddia etmişti.