İspanya'dan Trump'a tepki

İspanya hükümeti, muhalefet ve akademisyenler, Beyaz Saray'ın resmi internet sayfasından İspanyolca'nın çıkarılmasına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'un ilk icraatlarından biri olarak Beyaz Saray'ın resmi internet sayfasından İspanyolca'nın kaldırılmasına İspanya'dan tepki geldi.



Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Barcelona'da düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili yöneltilen soru üzerine, "Beyaz Saray'ın internet sayfasının yönetimi ABD'nin iç konusu ama üzüntü duyduk." dedi.

"ABD'DE 52 MİLYON KİŞİ İSPANYOLCA KONUŞUYOR"



ABD'de İspanyolca konuşan 52 milyon kişinin yaşadığını hatırlatan Dastis, "İspanyolca'nın kaldırılması bize iyi bir fikir gibi gelmiyor. ABD'da yaşayan İspanyolca dili kullanan vatandaşlarla diyalog yollları ne kadar çok açık olursa o kadar iyidir." dedi.

"İSPANYOLCA DÜNYADA EN ÇOK KONUŞULAN İKİNCİ DİL"



Adalet Bakanı Rafael Catala da Salamanca kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinden İspanyolca'yı çıkartmasına bir anlam veremediğini söyledi.



Catala, İspanyolca'nın 700 milyon kişiyle dünyada en çok konuşulan ikinci dil olduğunu ve ABD'de de çok yaygın kullanıldığını ifade etti.



Bu arada ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) de Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinden İspanyolca'nın kaldırmasıyla ilgili hükümet yetkililerinin cevaplaması için meclise soru önergesi sunacağını duyurdu.

"İSPANYOLCA KONUŞAN 22 ÜLKEYİ İLGİLENDİRİYOR"



İspanya'nın resmi dil kurumu olan Kraliyet Akademisi'nin Direktörü Dario Villanueva da "Bu konu sadece İspanyol hükümetini değil, İspanyolca konuşan 22 ülkeyi daha ilgilendiriyor. Maalesef Trump ile ilgili yapılan negatif öngörüler gerçek oluyor." diye konuştu.