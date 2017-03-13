İspanya'da sinek çiftliği kuruldu

Protein yönünden zengin olan sinekler, hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılıyor.

İspanya basınında çıkan haberlere göre, Alicante şehrinde kurulan sinek çiftliği, protein yönünden zengin olan sinekleri, hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılmak üzere yetiştiriyor ve ihraç ediyor.



Sinek larvaları hayvan yemi, balık yemi veya tarımdaki parazit gibi doğal düşmanları yok etmek için kullanılıyor. Ayrıca çiftlikteki sinekleri beslemek için çöplerin kullanılması sayesinde bu tür atıkların doğal dönüşümü sağlanıyor.



Sinek çiftliğinin yöneticisi Carlos Rojo, çiftlikte her türlü sineği yetiştirdiklerini belirterek zararlı olarak bilinen sineklerin protein yönünden çok zengin olduklarını, dünyanın çeşitli bölgelerine bu ürünleri ihraç ettiklerini söyledi.



Ürünlerinin insan tüketimine yönelik olmadığını anlatan Rojo, bu ürünlerin gerekli bilimsel araştırmalar yapıldıktan sonra yüksek ve besleyici protein içeriklerinden dolayı insanlar tarafından da tüketilebileceğini iddia etti.



Her yıl 20 milyon sineğin yetiştirildiği çiftlikte ayrı ve izole kafeslerin kullanıldığını belirten Rojo, sinek yetiştiriciliğinin herhangi bir hayvan çiftliğindeki şartlara benzediğini, sineklerin gelişim hızı olarak uzmanlar tarafından sürekli kontrol edildiklerini kaydetti.



Rojo, sinek larvalarının türlere bağlı olarak değiştiğini, bir kilo larvadan 10 bin ile 40 bin sinek çıktığını, larvaların büyüklüklerinin ve ağırlıklarının türlere ve beslenme türüne bağlı olarak değiştiğini söyledi.



Günlük yumurta sayısını artırmaya çalıştıklarını belirten Rojo, olabildiğince çok sinek larvası üreterek dondurulan larvaların endüstriyel alanda daha fazla kullanılmasını amaçladıklarını ifade etti.



Sinek çiftliğinin yöneticisi Rojo, sinekleri hayvansal ve bitkisel kökenli ürünlerle beslediklerini, bu sayede atıkların ve çöplerin değerlendirildiğini sözlerine ekledi.