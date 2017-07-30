İspanya'da korkutan patlama

İspanya'nın Pamplona kenti yakınlarındaki Puente la Reina ilçesinde, bir apartmanda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İspanya'nın Pamplona kenti yakınlarındaki Puente la Reina ilçesinde, bir apartmanda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



Navarra yerel yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 3 katlı apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.



Yetkililer, patlama sonrası apartmanın giriş katında, 80 yaşındaki kiracıya ait olduğu tahmin edilen bir ceset bulduklarını bildirdi.



Yetkililer ayrıca, patlamada kırılan camlar ile dağılan tuğlaların sokaktan geçenlere isabet etmesi sonucu yaralanan 8 kişiden 4'ünün hastaneye kaldırıldığını aktardı.



Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu kaydeden yetkililer, binadakilerin tahliye edildiğini belirtti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.