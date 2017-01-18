İspanya Kralından Türkiye turizmine destek

İspanya'nın başkenti Madrid'de bu yıl 37'ncisi düzenlenen uluslararası turizm fuarı FİTUR'da Türkiye standını ziyaret eden İspanya Kralı 6. Felipe, "Türkiye turizminin en kısa sürede toparlanarak eski gücüne kavuşacağına inanıyorum." dedi.

Toplam 164 ülkeden 125 bin profesyonel katılımcı ve 108 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan FİTUR'daki Türkiye standı, Kral 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai, İspanya Enerji ve Turizm Bakanı Alvaro Nadal ve Madrid Özerk Yönetim Başkanı Cristina Cifuentes'i misafir etti.



FİTUR dolayısıyla Madrid'de bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon tarafından Türkiye standında karşılanan Kral 6. Felipe, Türkiye'nin terör saldırıları nedeniyle yaşadığı acıları ve kayıpları İspanya olarak en derinden hissettiklerini ve Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi. İspanya Kralı, "Türkiye turizminin en kısa sürede toparlanarak eski gücüne kavuşacağına inanıyorum." diye konuştu.



İspanya Kralı'nın desteğine teşekkür eden Bakan Yardımcısı Yayman da Kral'a Türkiye turizmini anlatan bir kitap ve lokum hediye etti.



Yayman, İspanyol heyetinin ziyaretinden sonra Türkiye standında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"Sayın Kral'a ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir incelik gösterdi. Bu, İspanyol ve Türk halkları arasındaki dostluğu göstermesi açısından çok önemli. Dünya, terörizme karşı bir ve beraber olmak durumdadır. Madrid'in acısı İstanbul'un acısıdır. İstanbul'un acısı da Sayın Kral'ın da ifade ettiği gibi İspanya'nın Madrid'in acısıdır. Bütün dünyada bir küresel terör tehdidi var. Teröre karşı dünya beraberce mücadele etmelidir. Eğer dünya ve insanlık, Paris, Madrid, Londra, Berlin veya İstanbul'daki bir terör saldırısına dur demezse dünyayı daha büyük bir tehlike bekliyor demektir."



İspanyol bir gazetecinin "Terör saldırıları Türk turizmini nasıl etkilendi?" sorusuna Yayman, "Biraz etkisi oldu. Ama biz dünyada en fazla turist alan 6. ülkeyiz. İnşallah daha iyi duruma getireceğiz. Biz tüm dünyaya ve insanlara 'Madrid ne kadar güvenli ise İstanbul da o kadar güvenli' diyoruz. Paris ne kadar güvenli ise Ankara da o kadar güvenlidir." cevabını verdi.



İspanyolları Türkiye'yi ziyaret etmeye çağıran Bakan Yardımcısı Yayman, "Bizim İspanya ile bağımız sadece halklar arasında değildir. Aynı coğrafya içindeyiz ve aynı kültürel değerler kuşağındayız." diye konuştu.



FİTUR'da 719 metrekarelik bir alanda kurulan Türkiye standında 27 kuruluş ve işletme tanıtımını yaparken, özellikle İstanbul, İzmir, Nevşehir, Antalya, Bodrum ve Marmaris destinasyonları ön plana çıkarıldı.