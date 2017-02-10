WADA'dan İspanya futboluna doping uyarısı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, kurumlara gereken uyarıların yapılmasına rağmen İspanya futbolunda uygulanan doping testlerinin yetersiz olduğunu açıkladı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), İspanya futbolunda uygulanan doping testlerinde yeterli kriterlerin yerine getirilmediği yönünde uyarıda bulundu.



WADA'dan yapılan açıklamada, İspanya Sporda Sağlığı Koruma Kurumuna (AEPSAD) geçmiş dönemde gereken uyarıların yapılmasına rağmen doping testleri için gereken kriterlerin yerine getirilmediği belirtildi.



Açıklamada, "Dünya genelinde en önemli futbol liglerinden birine sahip İspanya'da, dopi̇ng testleri̇nin yeterliliği konusunda yaklaşık bir yıldır sorun yaşanıyor. Bu durum nedeniyle derin bir üzüntü ve kaygı yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.



WADA, İspanya futbolunda yeterli nitelikte doping kontrollerinin sağlanabilmesi amacıyla UEFA ve FIFA ile yaptığı görüşmelerden de henüz sonuç alamadığını bildirdi.