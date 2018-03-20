İsmail Kahraman açıklama yaptı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Devletimizin bağımsızlığını ve milli bütünlüğünü hedef alan, sınırlarımızda yuvalanmaya çalışan terör unsurları gayri milli çevrelerin ve dış mihrakların desteklerine rağmen hedeflerine ulaşamamış, gördükleri ham hayaller suya düşmüştür." dedi.

Kahraman, yayımladığı mesajda, sınır güvenliğini, milletin ve devletin bekasını devamlı kılmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle taçlanmasının herkesi gururlandırdığını belirtti.

Kahraman, şunları kaydetti:

"Devletimizin bağımsızlığını ve milli bütünlüğünü hedef alan, sınırlarımızda yuvalanmaya çalışan terör unsurları gayri milli çevrelerin ve dış mihrakların desteklerine rağmen hedeflerine ulaşamamış, gördükleri ham hayaller suya düşmüştür. Şanlı ordumuzun azim ve kararlılıkla yürüttüğü, yüksek oranda milli imkanlarla üretilmiş ve geliştirilmiş harp silah, araç ve mühimmatının kullanıldığı bu operasyonla sınırımız güvenli hale getirilmiştir.

Türkiyemizin başka ülkelerin topraklarında gözü yoktur. Bu harekat, devletimizin sınırlarını terör unsurlarından temizleme operasyonudur. Kahraman Mehmetçiğimiz bu harekatı, ülkelerinin güvenliği için savaşan Özgür Suriye Ordusu ile birlikte, terör unsurlarının günahsız ve masum insanları kalkan olarak kullanmasına rağmen hiçbir sivile zarar vermemek için olağanüstü bir hassasiyetle yürütmüştür."