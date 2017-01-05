İşlek yollara yakın oturanlarda bunama riski artıyor

Bilim adamları, yoğun trafiğin olduğu yollara yakın yaşayanların demans (bunama) hastalığına yakalanma riskinin daha fazla olduğunu bildirdi.

Sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlanan çalışmada, Ontario Halk Sağlığı (PHO) ve Klinik Değerlendirmeli Bilimler Enstitüsü (ICES) araştırmacıları, ana yollara yakın oturmakla demans, Parkinson hastalığı ve multiple skleroz (Çoklu sertleşim) arasındaki bağlantıyı keşfetmek için Kanada'nın Ontario bölgesindeki 20-85 yaş aralığındaki 6,5 milyon kişiyi ikametgah adreslerine göre inceledi.



Çalışmada, yoğun trafiğin yaşandığı yollara 50 metre uzaklıkta oturan kişilerin demansa yakalanma oranlarının, 300 metre uzaklıkta ikamet edenlerden yüzde 7 daha fazla olduğu ortaya konuldu.



Ontario'da, 2001-2012 yıllarında 243 bin 611 demans, 31 bin 577 Parkinson ve 9 bin 247 multiple skleroz vakası görüldü. Öte yandan, çalışmada, işlek caddelere yakın oturan kişilerde yalnızca demans riskinin arttığı, trafikle Parkinson ve multiple skleroz arasında böyle bir ilişki bulunmadığı kaydedildi.



Toronto Üniversitesi, Carleton Üniversitesi, Dalhousie Üniversitesi, Oregon Eyalet Üniversitesi ve Kanada Sağlığından araştırmacıların katkıda bulunduğu çalışma, Kanada Sağlığı tarafından finanse edildi.