"İslamofobi Bulgaristan'a yansıdı"

Bulgaristan Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik, İslamofobi ve İslam karşıtlığının Bulgaristan'a yansıdığını söyledi.

Faik, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen "Bulgaristan Türklerinin, Eğitim, Basın ve Dini Durumları" konulu panelin ardından yaptığı açıklamada, Balkanlar'daki Müslüman-Türk nüfusunun en yoğun olarak Bulgaristan'da yaşadığını belirtti.



Bulgaristan'da eğitim ve dinle ilgili yaşanan sorunları panelde aktardıklarını ifade eden Faik, "Bulgaristan'da son yasalarla başörtüsüne yasak getirilmek istendi. Başmüftülüğümüzün girişimiyle bu önlendi. Tabii onlar bunu burka kisvesi altına sokarak yapmak istedi. Mecliste gereken katkıyı sağlayarak başörtüsü yasağını engelleyebildik." dedi.



Suudi Arabistan'dan gelerek Bulgaristan'da burka kullanan bir kadının cezalı duruma düşeceğini aktaran Faik, şöyle konuştu:



"Bulgaristan'da şu anda rafa kaldırılmış bir yasa tasarısı var. Bu kanun tasarısına göre anadilde ibadet yasaklanıyor. Anadilde ibadet yasaklanırsa komünizm rejimine geri dönüyoruz demektir. Avrupa süreciyle bazı haklar kazandık ancak şu an dünyada yayılan İslamofobi ve İslam karşıtlığı Bulgaristan'a yansıdı. Bulgaristan da bunu milliyetçilik politikasında kullanıyor. Maalesef bizde bunlara maruz kalabiliyoruz."



Türk Kültür Sanat Etkileşim Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Köseömer ise Bulgaristan'daki Türklerin anadilde eğitim konusunda çeşitli sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.



Panele, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Başkanı Nedim Dönmez, akademisyenler, üniversite öğrencileri, kurum müdürleri ve Bulgaristan'dan gelen davetliler katıldı.