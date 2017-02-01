İslami Dayanışma Oyunları için geri sayım başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 12-22 Mayıs'ta düzenlenecek 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın başlamasına 100 gün kalması dolayısıyla "flash mob" etkinliği gerçekleştirildi.

Bakü'nün modern mimari sembollerinden Kristal Salon'da düzenlenen etkinlikte bir araya gelen 300 gönüllü, gerçekleştirilen koreografi ile 100 rakamını oluşturdu.



Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakü 2017 Kurumsal Direktörü Elçin Seferov, oyunlarda görev yapmak için başvuruda bulunan 12 bin 500 gönüllü arasından 8 bin kişinin seçileceğini ifade etti.



Oyunlar başlayana kadar bazı statların yenileneceğini ve organizasyon için Bakü Ulaştırma Programı hazırlayacaklarını belirten Seferov, 260 bin adet bilet satmayı planladıklarını belirtti.



4. İslami Dayanışma Oyunları'nda cimnastik, atletizm, 3x3 basketbol, boks, futbol, plaj futbolu, yüzme, hentbol, judo, karate, atıcılık, masa tenisi, tekvando, voleybol, halter, güreş, wushu, zurkhaneh ve badminton gibi spor branşlarında müsabakalar yapılacak.



İslami Dayanışma Spor Federasyonunun (ISSF) 2013 yılında Suudi Arabistan'da düzenlenen genel kurulunda, 4. İslami Dayanışma Oyunları'na Bakü'nün ev sahipliği yapmasına karar verilmişti. Endonezya'nın Palembang kentinde 2013 yılında düzenlenen 3. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde, ISSF bayrağı da Azerbaycan'a devredilmişti.