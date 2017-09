İslam İşbirliği Teşkilatından Arakan çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Myanmar hükümetine, uluslararası hukuktan ve insan hakları sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerine uyma çağrısı yapıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi kapsamında, örgütün dönem başkanlığını yürüten Türkiye'nin inisiyatifiyle, Myanmar'da Arakan Müslümanlarını hedef alan şiddet olaylarının ve bölgedeki insani krizin ele alındığı toplantı düzenlendi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından 19 maddelik sonuç bildirisi yayımlandı.



Bildiride, Arakan eyaletinde Müslüman topluluğa yönelik uygulanan sistematik baskılar ve sivillere yönelik zorbaca eylemlerden duyulan kaygı vurgulanarak, Myanmar hükümetine uluslararası hukuktan ve insan hakları sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerine uyma çağrısı yapıldı.



Liderler, Myanmar hükümetinden, Arakanlı Müslümanlara uyguladığı sürgün siyasetine ve Müslüman azınlığın İslami kültür ve kimliğini silmeye yönelik girişimlerine son vermesini istedi.



Bildiride, eyalette yaşan gerilimlerin kaynağında, Müslüman azınlığa ait hane ve mülklerin tapu kayıtlarından çıkarılması, konut, ibadethane ve kuruluşlarına ait binaların yok edilmesi gibi ayrımcı uygulamalar olduğuna işaret edildi. Arakanlı Müslümanların 1982'de çıkan Vatandaşlık Yasası ile yurttaşlık statülerini kaybettiği hatırlatılarak, Müslümanların bu yolla temel haklarından yoksun bırakıldığı belirtildi.



Liderler, sorunun barışçı ve diyaloğa dayalı yöntemlerle çözülmesi, bu yönde atılacak adımların toplumsal gruplar arasında uyumu gözeten kapsayıcı bir çözümü hedeflemesi gerektiğine dikkati çekti.



Bildiride, Arakan'daki insani durumun daha fazla kötüye gitmesinin engellenmesi, her bireyin etnik ve dini aidiyeti nedeniyle mahkum edilme korkusu olmadan yaşayabileceği bir ortamın sağlanması için gerekli adımların atılması için uluslararası topluma çağrı yapıldı.



Liderler, Myanmar hükümetine eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğünde hazırlanan Arakan Danışma Komisyonunun tavsiyelerine uyma çağrısında bulundu.



Bildiride ayrıca eyaletteki şiddet olaylarından kaçarak komşu Bangladeş'e sığınan veya ülke içinde yerinden edilen Arakanlı mültecilerin yurtlarına güvenli şekilde dönüşü için gerekli tedbirlerin alınması istendi.



Myanmar ordusunun silahlı militanlara mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde yürüttüğü operasyonlarda 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeyi terk etmeye çalışıyor. BM, şu ana kadar sığınma amacıyla Bangladeş sınırından geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 290 bine ulaştığını bildirdi.