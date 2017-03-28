İslam düşmanı saldırgan yakalandı

ABD'nin Colorado eyaletindeki İslam Merkezi'ne pazar günkü saldırının şüphelisinin yakalandığını bildirildi.

Yerel basında yer alan habere göre, Fort Collins polisi, Müslümanların ibadet için kullandığı İslam Merkezi'ni hedef alan saldırıyla ilgili Joseph Scott Giaquinto adlı şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.



Güvenlik kamerası görüntülerinde merkezin kapısını kırarak içeri girdiği görülen şüphelinin, bahçe eşyalarını ve camları kırdığı, mescit olarak kullanılan bölümden içeriye İncil'in bir kopyasını attığı tespit edildi.



Yargıcın özel mülke izinsiz girmek, maddi zarara yol açmak ve nefret suçu işlemek suçlamalarıyla şüphelinin tutuklanarak cezaevine nakledilmesine karar verdiği belirtildi.



Şüphelinin babası Michael Giaquinto, oğlunun 8 yıl boyunca ABD ordusunda sıhhiye eri olarak çalıştığı ve daha önce Bağdat'ta, Irak'ta ve Güney Kore'de görev yaptığını kaydetti.



Oğlunun bir Hristiyan olarak yetiştiğini ve iyi bir insan olduğunu ifade eden baba Michael Giaquinto, son dönemde ruh halinde dalgalanmalar olduğunu belirtirken, "Bu olaya karışmış olsa bile, ki öyle olduğunu sanmıyorum, eminim bu psikolojisinin kötü olmasındandır." ifadelerini kullandı.



Fort Collins İslam Merkezi yöneticisi Tevfik Ebuelail, şüphelinin yakalanmasının "kısmi bir rahatlama" sağladığını belirtirken, saldırının motivasyonu ve arka planıyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek istediklerini söyledi.



Pazar günü yaşan saldırının ardından kent sakinleri, İslam toplumuyla dayanışma için saldırının yapıldığı merkezde olayı protesto etmişti.