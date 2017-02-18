İslam alimi ve cemaat lideri vefat etti

ABD'de tutuklu bulunan, Mısır'daki Cemaat-i İslamiye'nin kurucusu ve manevi lideri Şeyh Ömer Abdurrahman'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Şeyh Abdurrahman'ın oğlu Muhammed yaptığı açıklamada, "ABD makamları, ailemize babamın vefat ettiğini bildirdi." dedi.



Abdurrahman'ın (79) Mısır'da defnedilmesi yönünde vasiyetinin olduğu bilgisini veren Muhammed, cenazenin Mısır'a iadesi için gerekli adımların atılacağını, bu çerçevede Abdurrahman'ın avukatı Ramsey Clark ile temasa geçeceklerini ifade etti.



Cemaat-i İslamiye'nin siyasi kolu İmar ve Kalkınma Partisi Basın Müsteşarı Halid eş-Şerif de Abdurrahman'ın davasını takip eden Hukuk Müşavirliği'nin, Abdurrahman'ın eşini arayarak vefat haberini ilettiğini söyledi.



Şerif, Abdurrahman'ın ailesi ve avukatının, cenazenin Mısır'a gönderilmesini talep ettiklerini, ancak bu yönde işlemlerin henüz başlamadığını bildirdi.



Şeyh Ömer Abdurrahman'ın oğlu Halid, bugün yaptığı açıklamada, ABD istihbaratının, Abdurrahman'ın kalan hapis cezasını Mısır'da tamamlamasını istemeleri için ABD istihbaratının ailesiyle iletişime geçtiğini belirtmişti.



İmar ve Kalkınma Partisi Basın Müsteşarı Şerif de geçen pazar günü yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın yönetimi devralmasının ardından ABD yönetiminin Abdurrahman'a yönelik aldığı "keyfi uygulamaları" kınamıştı.



ABD yönetiminin Abdurrahman'ın kullandığı radyo cihazının yanı sıra ilaçlarına el koyarak hayatını tehlikeye attığı belirten Şerif, "ŞeyhAbdurrahman, çarşamba günü ailesini arayarak sağlık durumunun kötüye gittiğini, bunun belki de son konuşması olabileceğini söylemiş." ifadelerini kullanmıştı.



Abdurrahman, ABD'nin New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'ne 1993'te düzenlenen saldırının ve bazı bombalama eylemlerinin sorumlusu olduğu iddiasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmışt