'İslahiye biberi'nde hasat hazırlığı

Türkiye'nin önemli biber üretim alanlarından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasada hazırlanan üreticiler, 20 bin dekar alandan 40 bin ton rekolte bekliyor.

Aralarında Suriyeli sığınmacıların da bulunduğu birçok kişinin tarım işçisi olarak çalıştığı ilçede, gelecek ay başlanacak hasat öncesinde ürünün çapalanmasına devam ediliyor.



İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, AA muhabirine, ilçede her yıl ortalama 20 bin dekar alanda biber tarımı yapıldığını söyledi.



Eskiden salma sulama yöntemiyle gerçekleştirilen tarımsal üretimin son yıllarda yerini damlama sulamaya bıraktığını vurgulayan Köse, bu sayede rekoltenin de arttığını anlattı.



Bu yıl 40 bin ton rekolte beklediklerini belirten Köse, 13 kırsal mahallede 6 bin çiftçinin biber ürettiğini aktardı.



SERİN HAVA VE TEMİZ SU BİBERE LEZZET KATIYOR

İslahiye'nin biber için uygun bir iklime sahip olduğunu dile getiren Köse, şöyle konuştu:



"İslahiye'nin havası serin, sürekli bir rüzgar var. 100-150 metre alttan gelen serin ve çok temiz bir suyu var. Havanın serinliği, suyun serin ve temiz olması burada bibere gerçek anlamda hem aroma, hem lezzet katıyor. Bizim biberimizin rengi de çok farklı. Kırıkhan ekiyor, Kilis'te ekiliyor, belli bölgelerde ekiliyor ama İslahiye biberinin renk ve aromasını ilçemizden başka hiçbir yerde bulamazsınız."



Bazı üreticilerin pul biberi kendisinin ürettiğini, bir bölümünün de imalatçı işletmelere verdiğini dile getiren Köse, İslahiye biberinden piyasada "ipek" denilen çok kaliteli pul biber üretildiğini sözlerine ekledi.



