İŞKUR KPSS şartı ile kamu personeli alımı yapıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sözleşmeli personel alımı yapacağına dair ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’ ndan 60 puan almak yeterli olacak.

İŞKUR birçok kamu kurumları ve özel sektörde binlerce personel alımlarına devam ediyor. İŞKUR, Devlet Personel Başkanlığı üzerinden bir ilan yayımladı.Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan ilanda 11 personel alımı yapılacağı duyuruldu ve

ilana göre başvuru yapacak adayların KPSS’den 60 puan alması gerekiyor. Peki bu ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Hangi unvanlarda personel alımı yapılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Yurt içi veya yurt dışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eş değer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak.

(Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

HANGİ UNVANLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

İŞKUR aracılığı ile yapılacak olan personellerin unvanları;

Programcı kadrosuna 5 kişi,

Çözümleyici kadrosuna 6 kişi alınacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Yayımlanan ilanda başvuru detayları şu şekildedir;

Adayların; en geç 28/02/2018 tarihi mesai sonuna kadar www.iskur.gov.tr adresinde yayımlanan ilan ekindeki dilekçe ve istenilen diğer belgeleri, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:42 Kat:1 ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 216 3138-3143) adresine teslim etmiş olmaları gerekmektedir."

SINAV NE ZAMAN?

İŞKUR aracılığı ile sözleşmeli personel alımının sınav tarihi belli oldu. Buna göre sınav 14.03.2018 Çarşamba günü yapılacak. Genel ve özel şartlar için başvuru kılavuzunu inceleyebilirsiniz.