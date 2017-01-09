İskoçya'dan 'İsrailli diplomat' tepkisi

İngiliz siyasetçileri itibarsızlaştırma planları ortaya çıkan Londra'da görevli İsrailli diplomatın sınır dışı edilmesi için çağrı yapıldı.

İskoçya bölgesel hükümetinin eski başbakanı ve ayrılıkçı İskoç Ulusal Partisi (SNP) milletvekili Alex Salmond, aralarında bir bakanın da yer aldığı İngiliz siyasetçileri itibarsızlaştırma planları ortaya çıkan Londra'da görevli İsrailli diplomatın sınır dışı edilmesi için Birleşik Krallık hükümetine çağrıda bulundu.



Salmond, İsrail’in Londra Büyükelçiliğinde görevli Shai Masot adlı diplomatın İngiliz parlamenterleri itibarsızlaştırma planlarını anlattığı gizli kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Alex Salmond, gizli çekimde Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson’dan "budala" diye söz eden Masot'un diplomatik statüsünün bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini belirterek hükümetin "konuyu kapatmasına" tepki gösterdi.



Salmond, hükümetin konu hakkında soruşturma başlatmasını beklediğini kaydederek "Birleşik Krallık hükümetinin bu konuyu kapattığını bildirmesi tamamıyla kabul edilemez. Shai Masot, İsrail Büyükelçiliğindeki görev süresi bitmeden gitmeli. Bir an önce gitmeli. Boris Johnson, Masot'un diplomatik statüsünü hemen şimdi iptal etmeli ve ülkeden sınır dışı etmeli." ifadelerini kullandı.



Bu arada, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry, olayı "ulusal güvenlik sorunu" olarak tanımladı. Thornberry gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail elçiliğinde görevli bir memurun, Ortadoğu'ya ilişkin görüşleri sebebiyle bir bakanı ve diğer vekillerin itibarını sarsmaya yönelik konuşmalarının ortaya çıkması ziyadesiyle rahatsız edici. Bu bir ulusal güvenlik sorunu. Söz konusu memur derhal geri çekilmeli ve hükümet bu konuda acilen soruşturma başlatmalı." dedi.



İNGİLTERE: "KONU KAPANDI"



Londra'daki bir restoranda İngiliz parlamenterleri itibarsızlaştırma planlarını anlatırken gizli kameraya yakalanan İsrail’in Londra Büyükelçiliğinde görevli Shai Masot'un, özellikle Filistin yanlısı görüşleriyle bilinen Birleşik Krallık'ın Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan’ı hedef aldığı dikkati çekmişti. İngiliz basınına dün yansıyan ve bir Al Jazeera muhabirinin kaydettiği görüntülerde Masot, bazı İngiliz parlamenterleri "düşürmekten" söz ediyor.



İsrail’in Londra Büyükelçisi Mark Regev'in, ekim ayında kaydedildiği belirtilen görüntülerde adı geçen Bakan Duncan’dan bizzat özür dilediği belirtilmişti. Büyükelçilikten yapılan açıklamayla da Masot’un sözlerinin "kabul edilemez" olduğu ifade edilerek kısa bir süre içinde elçilikteki görevine son verileceği duyurulmuştu.



İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail Büyükelçisinin olayla ilgili olarak özür dilediği doğrulanarak "Bu yorumlar ne büyükelçiliğin ne de İsrail devletinin görüşlerini yansıtıyor. İngiltere İsrail ile güçlü bir ilişkiye sahip ve biz bu konuyu kapanmış sayıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.



