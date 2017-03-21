İSKİ'nin Manisalı vatandaşa kestiği faturanın "hikmeti" ortaya çıktı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Manisalı vatandaşa borç tebligatı gitmesine ilişkin, tebligatın, borç sahibinin vefatı dolayısıyla yasal mirasçısı kardeşine gönderildiğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında, İSKİ'den Manisalı vatandaşa su faturası gönderildiğine dair bazı haberler yayımlandığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:



"Söz konusu haberde yer alan borç, 28.12.2012 tarihinde Şemistan Atbaş adına yapılmış mukaveleye aittir. Ancak Şemistan Atbaş’ın vefat etmesi, eşinin hayatta olmaması ve çocuklarının da bulunmaması sebebiyle mevzuat gereği resmi yazı, yasal mirasçısı olan kardeşi Adın Atbaş’a gönderilmiştir."



Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yalnız yaşayan Adın Atbaş'a, İSKİ tarafından 183,93 lira tutarında borç tebligatı gönderilmişti.