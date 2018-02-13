İskender Pala Uşak halkıyla buluştu

Ünlü Edebiyatçı Prof. Dr. İskender Pala, Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi programında hemşehrileriyle buluştu.

Uşak'ta Kültür, Sanat ve Edebiyat başlığıyla düzenlenen programda konuşan İskender Pala, dünyada en büyük mücadelenin kültür ve medeniyet alanında yürütüldüğünü vurguladı.



Aslen Uşaklı olan İskender Pala Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programda Uşak halkına hitap etti. Batının kısa zamanlı bir geçmişi olduğunu ancak kendisini çeşitli algı çalışmalarıyla köklü bir tarihe oturtmak istediğini söyledi.



Ortadoğu'daki gelişmeleri ve oyunları ele alan Pala, öz benliğe sahip çıkmanın önemine değinerek, "Batının bütün tarihi 3 bin yıla dayanır ama Ortadoğunun tarihi 30 bin yıla dayanır. Bunun farkında olmak lazım. Medeniyetin beşiği burası. Bütün Peygamberler Ortadoğu topraklarına gelmiştir. İnsanların burada hallihamur olduğunu, batı dediğimiz düşünce sisteminin çok sonraları türediğini iyi bilmek gerekiyor. Unutmamalı ki insanlar tarihinden, kültüründen uzaklaştıkça kimliksizleşir. Kimliksizleştikçeyse boyun büker. Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu durumda kendisi olabilmesi, kimliğine sahip çıkabilmesi, bu ülkenin insanı olarak hepimizin birlik ve bütünlük içerisinde olabilmesi şarttır. Bizim coğrafyamızdaki en büyük oyun, kültürümüzden ve medeniyetimizden kopartılma çabasıdır." dedi.







Pek çok ülkede yer alan müzelerde Türkiye'de bulunması gereken eserlerin sergilendiğini aktaran ünlü yazar şöyle devam etti:



"Modern, donanımlı, bilgili ve çok iyi durumdaki yabancı müzelerin içine koyulan çok sayıda eser bu toprakların, bu medeniyetlerin eserleri. Hepsi çalınmış, hırsızlık eseri olarak oralarda insanlara sunuluyor. Bugün savaşın olduğu topraklarda acaba kültür ve sanat adına ne tür savaşlar veriliyor ve bu savaşın arka planında neler var? Bugün bir Müslümanın bir damla kanı toprağa döküldüğünde dünyanın neresinde o kanın bir karşılığı olarak birilerinin biti kanlanıyor. Bugün orada bir kurşun atıldığında o kurşunun parası acaba dünyanın neresinde ve kimin cebine giriyor farkında olmalıyız. Kendi değerlerimizi ıskalamamalıyız." diye konuştu. Pala, "Burası benim ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim kendi şehrim." dediği Uşak'ta bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.







Programın ardından Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan Prof. Dr. İskender Pala'ya teşekkürlerini ileterek hediye takdimi gerçekleştirdi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Cahan, söyleşi vesilesiyle dünyadaki duruma detaylı bir bakış atıldığını belirterek, "Yaşanan kavgaların sebebi üzerine önemli ve açıklayıcı bir sohbet gerçekleşti. Biz hemşehrilerimiz adına böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk yaşıyoruz. Gerçek anlamda şehrimizin bir değeri olan İskender hocamızı ağırlamaktan, aydınlatıcı bir söyleşiyi halkımızla buluşturmaktan son derece mutlu olduk. Katılan tüm hemşehrilerimize ve halkımız adına İskender hocamıza teşekkür ediyoruz." dedi.



Medeniyetin beşiğinin Türkiye ve İslam coğrafyası olduğunu ifade eden Cahan, "Hem milattan önce, hem de milattan sonra hakiki anlamda medeniyet bizim topraklarımızda, Anadolu'da, mezopotamya dediğimiz bölgede. İskender hocamız da anlattı, Irak'ın Amerika tarafından Körfez Savaşı bahanesiyle işgali, sonrasında Suriye'de yaşananlar, sonra Libya'da yaşananlar ve bizim coğrafyamızda yaşananlar, bizim kültür değerlerimizin yurt dışına kaçırılma operasyonuna sahne oldu. Ve şu anda batı müzelerinde biz kendi değerlerimize ait eserleri görüyoruz. Şu anda Türkiye'de bulunan müzelerimiz de kalite anlamında kendi kabuğunu kırıyor. İnşallah bu kültür gasbına karşı mücadele edeceğiz. Biz Türkiye olarak her anlamda güçlendikçe kültür anlamında da güçleneceğiz." açıklamalarında bulundu.



Cahan, Uşak'ın önemli tarihi değerlerinin olduğu aktararak Karun Hazineleri'ne atıfta bulundu. Yeni müzede sergilenecek Kanatlı Denizatı broşuna değinen Cahan, tarihin, kültürün ve medeniyetin üst seviyede olduğu Uşak'ın gelişimi için çok yönlü çalışıldığını aktardı.



Programa Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar ile çok sayıda vatandaş katıldı



Söyleşinin ardından ünlü yazar İskender Pala imza töreni gerçekleştirdi.



