İşitme engellilerin Kur'an-ı Kerim öğrenme heyecanı

Kayseri'de iki ay boyunca aldıkları eğitim sonucu Kur'an-ı Kerim'i işaret diliyle okumayı öğrenen 20 kursiyere sertifikaları verildi.

Kayseri'de iki ay süren kursta işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen 20 kursiyere sertifikaları verildi.



Kentte işitme engellilere yönelik faaliyetlerde bulunan İslamı Anlatan Eller Derneği'nde iki ay önce işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrenme kursu açıldı.





Kursa devam eden 20 kursiyer, eğitim sonunda sertifika almaya hak kazandı.



"HEPSİ ÇOK HEYECANLI VE İSTEKLİ"



Dernek binasındaki sertifika töreninde konuşan dernek başkanı Neciyullah Kocabıyık, işitme engellilerin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için çok hevesli ve azimli olduklarını söyledi.



İki yıldır dernek olarak işaret dili eğitimi verdiklerini anlatan Kocabıyık, "Daha önce erkek kursiyerlere eğitim verdik. Bugün de kadın kursiyerler kursu tamamladı. Hepsi çok heyecanlı ve istekli. 6 hocamız kursiyerlere işaret dilini Türkçe karakterlerle öğretiyorlar, sonrasında da Kur'an-ı Kerim-i okuyorlar." diye konuştu.