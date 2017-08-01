İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda tarihi başarı

Türkiye, ilk kez ev sahipliği yaptığı dünyanın en büyük üçüncü spor organizasyonu 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda tarihi bir başarıya imza attı.

Türk sporcular, Samsun'da 18-30 Temmuz'da başarılı bir şekilde düzenlenen organizasyonda kazandıkları madalyalarla tarihinin en iyi İşitme Engelliler Olimpiyatları'nı geçirdi.



İlki 1961 yılında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de olmak üzere toplamda 11. kez İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılan ay-yıldızlılar, en fazla madalyayı ev sahipliği yaptığı organizasyonda elde etti.



İşitme Engelliler Olimpiyatları tarihinde daha önce 84 madalya toplayan Türkiye, Samsun'da düzenlenen organizasyonda 46 madalya almayı başardı.



Ay-yıldızlılar, 2013 yılında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen organizasyonu 33 madalyayla tamamlamıştı.



46 MADALYAYLA 4. OLDU



Türkiye, 97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun 20 branşta mücadele ettiği 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nı dördüncü sırada bitirdi.



Samsun'daki organizasyonda 118'i kadın toplam 294 sporcu ile katılan ay-yıldızlılar, genel klasmanda Rusya, Ukrayna ve Güney Kore'nin ardında yer aldı.



ABD, Çin, Japonya ve İran gibi ülkeleri geride bırakan Türkiye, 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplamda 46 madalyaya ulaştı.



EN BAŞARILI BRANŞ GÜREŞ



Türkiye, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda en büyük başarıyı ata sporu güreşte yaşadı.



Ay-yıldızlı güreşçiler, olimpiyatlarda 5 altın ve 6 bronz madalya kazandı.



Güreşte İlhan Çıtak hem serbest hem de grekoromende altın madalya kazanırken, Mehmet Ali Yiğit, Muhammet Akdeniz ve Kadir Kuş, grekoromen stilde kürsünün ilk basamağına çıktı.



Güreşte ayrıca Mehmet Ali Yiğit, Ahmet Talha Kacur, Celal Koçak, Dursun Gözel, Ercan Gör ve Onur Arı da bronz madalyanın sahibi oldu.



Türkiye'nin güreşten sonra en başarılı olduğu branş tekvando oldu. Türk sporcular tekvando da 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.



TAKIM SPORLARINDA DA BAŞARI GELDİ



Türkiye, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda takım sporlarında da başarılı bir performans ortaya koydu.



Organizasyonda erkekler futbol, hentbol ve voleybol takımları altın madalya kazandı.



TENİSTE BİR İLK



Türkiye, İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda tenis branşındaki ilk madalyasına Samsun'daki organizasyonda ulaştı.



Ay-yıldızlı sporcular Tutem Banguoğlu ve Asuman Şakı, kadınlar çiftlerde bronz madalya alarak, Türkiye'ye bu branştaki ilk madalyasını getirdi.



20 BRANŞIN 9'UNDA MADALYA



Türk sporcular, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'ndaki 20 branşın 9'unda madalya kazandı.



Ay-yıldızlılar, organizasyonda güreş, tekvando, karate, judo, atletizm, futbol, hentbol, voleybol ve tenis branşlarında madalya elde etti.



2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda Türkiye'nin madalya kazandığı branşlar şöyle:



Branş Altın Gümüş Bronz Toplam

Güreş 5 0 6 11

Tekvando 4 3 3 10

Karate 2 2 8 12

Judo 2 1 3 6

Atletizm 1 1 1 3

Futbol 1 0 0 1

Hentbol 1 0 0 1

Voleybol 1 0 0 1

Tenis 0 0 1 1

TOPLAM 17 7 22 46