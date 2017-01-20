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İşitme engelli taraftara

İşitme engelli taraftara "çirkin ve kötü tezahürat" cezası

Sivas'ta işitme engelli taraftar İlhan Biçer, TFF 1. Lig'in 16. haftasında yapılan Sivasspor-Adana Demirspor maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeniyle ev sahibi ekibe verilen 1 maçlık tribün kapatma cezasının kendisine de uygulanmasının şaşkınlığını yaşıyor.
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Gündem 20 Ocak 2017 - 17:02

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