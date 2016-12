Kışın bir başka güzel

Osmanlı mimarisinin en seçkin eserlerinden olan İshak Paşa Sarayı, her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.

Ağrı kent merkezine 100 kilometre uzaklıkta bulunan, Osmanlı Devleti'nin Lale Devri'nde inşa edilmiş en etkileyici mimari örneklerinden biri olan kartal yuvası görünümlü İshak Paşa Sarayı, her mevsim ayrı bir güzellikle ziyaretçilerini ağırlıyor.



Bahar aylarında renk renk çiçekleriyle, kışın da karlar altındaki görünümüyle ziyaretçilerini hayran bırakan İshak Paşa Sarayı'nı, 2016 Ocak-Kasım döneminde 57 bin 541 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.



İSHAK PAŞA SARAYINDAN MANZARALAR



Kar yağışı ile sarayda tarihi yapının zarar görmemesi ve ziyaretlerin aksamadan sürmesi için avluda biriken karların, kar püskürtme makinesi ve görevlilerce küreklerle temizlenmesi de ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, İshak Paşa Sarayı'nın her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek özellikle batı illerinde yaşayan herkesi sarayı ziyarete beklediklerini söyledi.



Sarayın, kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırladığını anlatan Bulut, soğuk havanın ziyaret için bir engel teşkil etmediğini vurguladı.



Bulut, "Şu anda sıfırın altında 10 derece gibi bir soğuk olsa da ziyaretçilerimiz kış ayında da sarayın tüm birimlerini, tüm alanlarını gezebilirler. Bunun temel nedenlerinden biri bakanlığımızın yapmış olduğu son restorasyon çalışması." dedi.



TEMPERLİ CAM ÖRTÜ İLE KORUNUYOR



İshak Paşa Sarayı'nın belirli bir kısmını temperli cam örtü ile kapladıklarını anımsatan Bulut, şöyle konuştu:



"Temperli cam örtü ile örtünmesinin amacı yağmur ve kar sularının sarayın içerisine girmesini engellemektir. Bu camların üzerinde biriken karlar 1 derece ısı ile 2 gün içerisinde eriyip çeşitli oluklar sayesinde sarayın dışına atılmaktadır. Son günlerde saraya yağan 50 santimetre kalınlığındaki karı ise arkadaşlarımızla birlikte çeşitli yöntemlerle temizledik. İshak Paşa Sarayı'nın her tarafı ayrı bir güzel. Her detayında ayrı bir gizem hissediyorsunuz. Tüm ziyaretçilerimizi kışın da İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etmeye davet ediyorum. Beyazın güzelliğiyle İshak Paşa Sarayı mimarisinin birleştiği muhteşem bir güzellik ortaya çıkıyor. Bunun herkesin görmesini istiyoruz."



Saray'da bulunan 232 yıllık İshak Paşa Sarayı Camisi'ndeki alttan ısıtmalı sisteme de değinen Bulut, "İshak Paşa Sarayı'nın temelinde alttan ısıtmalı bir sistem vardır. Doğubayazıt Kaymakamımız Ulaş Akhan'ın fikriydi, tekrardan caminin alttan ısıtma sistemi. Çok güzel oldu. Kaymakam Bey'e teşekkür ediyorum. Ziyaretçilerimiz huzurlu ve sıcak ortamda ibadet edebilirler." ifadelerini kullandı.



"İÇ TURİZME YÖNELİK BİR KAMPANYANIN BAŞLATILMASI GEREK"



Ağrı'nın "Türkiye'nin enlerini" bağrında bulunduran bir kent olduğunu söyleyen Bulut, bu "en"lerin herkesçe görülmesi arzu ettiklerini anlattı. Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin en yüksek gölü olan Balık Gölü, en yüksek dağı olan ve aynı zamanda dünyaca kutsal bilinen Nuh'un Gemisi'nin zirvesinde olduğuna inanılan Ağrı Dağı ve muhteşem bir yapı olan İshak Paşa Sarayı, ülkemizin ve bölgemizin manevi değerlerinden Ahmed-i Hani türbesinin burada bulunması... Dolayısıyla Ağrı, birçok güzelliği bağrında barındırdığı için buraya gelen ziyaretçi sadece bir yeri değil birkaç yeri görme imkanına sahiptir. Son dönemlerde daha çok bölgesel tanıtımın ön plana gelmesine önem veriyoruz.



Ağrı ile beraber Kars, Ardahan ve Iğdır da ziyaret edilebilir. Özellikle şu an yaşadığımız bu süreçte, artık kadim medeniyetimizi tanımamız lazım. Kendi değerlerimize önem vermeliyiz. Batıdaki insanlarımızın Ağrı'ya, Doğu Anadolu Bölgesi'ne, bu bölgedeki insanların da batıya seyahat etmelerini öneriyorum. Avro ve dolara tepkimiz ne ise turizm anlamında da iç turizme yönelik bir kampanyanın başlatılması gerektiğine inanıyorum."



İSHAK PAŞA SARAYI



Doğubayazıt ilçesinin 7 kilometre doğusunda, bir dağın yamacındaki tepe üzerine 1685'te inşasına başlanan ve 1784'te tamamlanan saray, Osmanlı Devleti'nin Lale Devri'ndeki son büyük anıt yapısı olarak nitelendiriliyor. 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en belirgin ve seçkin örneklerinden olduğu kadar, sanat tarihi yönünden de önemli bir değere sahip saray, 2 kat ve 366 odadan oluşuyor.