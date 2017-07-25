"İş'de Kadınlar" projesi

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin ve kursiyerlerden oluşan heyet, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı'yı ziyaret etti.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, hayata geçirilen "İş'de Kadınlar" projesi kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de kursiyerlerle birlikte Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'yı ziyaret etti.



Proje kapsamında Brüksel'e gelerek butik çikolata üretimine yönelik iyi uygulama örneklerini işbaşı izleme ve gözlem faaliyetlerine katılan heyet, Büyükelçi Kaymakcı'yı ziyaret ederek projeyle ilgili bilgi verdi.



Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Avrupa Birliği Projesi kapsamında Brüksel'e geldiklerini söyledi.



Proje ortaklarının da oluşturduğu 19 kişilik heyetle Brüksel'e geldikleri bilgisini veren Şahin, 60 ev hanımı kadının proje kapsamında eğitim aldığını aktardı.



Ordu'da Türkiye fındık üretiminin üçte birinin üretildiğini vurgulayan Şahin, "Bu tip projelerin fındıkta iç tüketime çok ciddi katkı sunacağını bekliyoruz." dedi.



Projede eğitim alan kursiyerlerin gelecek dönemlerde butik çikolata üzerine dükkan açabileceklerini dile getiren Şahin, "Kursiyerlerimizin bu noktada eksiklerini gidermesi amacıyla çikolatanın başkenti Brüksel'e geldik. İnanıyorum ki burada edindiğimiz bilgi ve tecrübeler ışığında Ordu'yu fındığın yanında çikolatanın da başkenti yapacağız. Bu konuda iddialıyız." diye konuştu.



Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı ise Türkiye'nin Brüksel'de sesi olmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Yürütülen bu projeyi biz de çok önemsiyoruz. Bölgesel ya da yerel çalışmalarla ilgili olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Biz sizin hizmetinizdeyiz." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından OTSO Başkanı Şahin, Kaymakcı'ya Ordu'nun yöresel mimarisini yansıtan ahşaptan maket ev ile fındık hediye etti.



Ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.



Öte yandan ziyaretin ardından Brüksel'deki çeşitli çikolata atölyelerine de ziyaret gerçekleştiren heyet, çikolatanın yapımı hakkında bilgi aldı.