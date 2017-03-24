İşçi çocuğu olarak geldiği Almanya'da fabrika kurdu

42 yıl önce işçi bir ailenin çocuğu olarak geldiği Almanya'da eşi ile fabrika kuran Recep Yıldız, önemli Alman firmalarına parça imal ediyor.

İşçi bir ailenin çocuğu olarak geldiği Almanya'da fabrika kuran Türk iş adamı Recep Yıldız, bugün Bosch, Siemens, Mercedes, Audi, BMW ve Leica gibi firmaların da aralarında bulunduğu önemli Alman firmalarına parça imal ediyor.



Almanya ile Türkiye arasında 30 Ekim 1961'de imzalanan İşgücü Anlaşması'ndan sonra Türklerin ellerinde tahta bavullarla Almanya'ya göçünün üzerinden 56 yıl geçti. Yola çıkarken bir miktar para biriktirerek ülkelerine geri dönme arzusu taşıyan Türklere, aradan geçen zaman içinde Almanya, "ikinci memleket" oldu. Gelenlerin büyük çoğunluğu Almanya’ya yerleşirken, Türkler bugün ülkede 4'üncü nesile ulaştı.



"Misafir işçi" olarak geldikleri Almanya'ya, iş gücü ve ekonomi anlamında bugüne kadar önemli katkılar sunan Türkler, ülkede birçok alanda önemli noktalara gelmiş durumda. Türkler, geçen zaman içinde Alman iş dünyasında da yerini aldı.



Memleketi Diyarbakır’ın Çermik ilçesinden babasının işçi olarak çalıştığı Almanya’ya 1975’te gelen ve Frankfurt yakınlarındaki Wetzlar kentinde yaşamını sürdüren Recep Yıldız da Alman iş ve sanayi dünyasındaki aktif Türklerden biri...



Recep Yıldız'ın, 2 yıl önce hayatını kaybeden eşi Fatime Yıldız ile 27 yıl önce Wetzlar kentinde kurduğu Yıldız CNC Teknik fabrikası, Almanya’da otomotiv, savunma, sağlık ve optik sanayileri başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren firmalar için imalat yapıyor. Fabrika, Bosch, Siemens, Mercedes, Audi, BMW ve Leica gibi firmaların da aralarında bulunduğu önemli Alman firmalarına parça imal ediyor.



"HEM TÜRKİYE HEM DE DİYARBAKIR'IN TANITIMINA KATKI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Recep Yıldız, Türkiye’de de yatırımları bulunduğunu, Çermik’te 20 milyon lirayı aşkın yatırımla yaptıkları 5 yıldızlı termal tesisin geçen yıl faaliyete geçtiğini ifade ederek, "Bu Güney Doğu’da olmayan bir proje... Sanayici kimliğimizin yanı sıra hem Türkiye hem de Diyarbakır’ın tanıtımına katkı yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Türkiye’ye de yatırıma devam edeceklerini vurgulayan Yıldız, geleceğe yönelik olarak, Almanya’daki fabrikanın daha büyüğünü Türkiye’de kurmayı planladıklarını da bildirdi.