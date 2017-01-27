İş yerini müzeye dönüştürdü

Afyonkarahisar'da mermercilikle uğraşan İbrahim Alimoğlu, 15 yıldır gittiği 50'nin üzerinde ülke ile Türkiye'nin çeşitli illerinden topladığı eski eşyalarla 3 katlı iş yerini adeta müzeye dönüştürdü.

Afyonkarahisar'da mermercilikle uğraşan İbrahim Alimoğlu, dünyaca ünlü Afyon mermerini işleyerek birçok ülkeye ihraç eden 75 yıllık şirketin üçüncü kuşak yöneticisi.



Gerek iş gerekse turistik gezi için Uzakdoğu'dan Amerika'ya, Avrupa'dan Afrika'ya 50'nin üzerinde ülkeye giden Alimoğlu, buralardan tarihi ve antika eşyalar toplamaya başladı.



Kültürel faaliyetler için Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Derneğini (AKSAM) kuran iş adamı, bir de sanat merkezi açarak müzik ve tiyatro gibi faaliyetlere destek verdi.



Derneğin bulunduğu Çeşmeli Konak'ta, topladığı antika eşyaların küçük bir bölümünü sergileyen Alimoğlu, topladığı eski müzik aletlerini Afyon Kocatepe Üniversitesine (AKÜ) bağışlayarak, konservatuvar bünyesinde 500'e yakın müzik aletinin sergilendiği "İbrahim Alimoğlu Müzik Aletleri Müzesi'nin" kurulmasına öncülük etti.



El yazması eserlerden, Osmanlı sancaklarına, eski gramofon ve telefonlardan geleneksel kıyafetlere binlerce antika eşyayı, adeta müzeye dönüştürdüğü 3 katlı iş yerinde sergileyen Alimoğlu'nun en büyük hayali, yapılacak bir müzede bunları sergileyerek herkes tarafından ziyaret edilmesini sağlamak.



Alimoğlu (61), iş yerinin koridorları, duvarları ve merdivenlerinde ne kadar eşya olduğunu bilmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Yüzlerce, binlerce eşya var. Yemekhane bölümünde resimler ve çerçeveler sergileniyor. 5 binden fazla kitabın olduğu kütüphanem var. Burada el yazması Kur'an-ı Kerim'ler, Osmanlı dönemine ait çok küçük bir sancak Kur'an-ı Kerim de bulunuyor. En kıymetli olanlardan biri, Abdülhamid Han döneminden bir sancak. En az yüz yıllık gramofonlar var, hepsi hala çalışıyor. Bunların yanında eskiden kullanılan aydınlatma aletleri, yüzlerce tespihten oluşan koleksiyon, dikiş makineleri, bastonlar, mobilyalar ve daha birçok ilginç eşyayı burada sergiliyorum."