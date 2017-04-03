İş yerinde geçmişi yaşatıyor

Gaziantepli iş adamı Geylani, kültürümüze ait değerleri muhafaza ederek, Millet Hanı'ndaki ofisinde biriktirdiği eşyalardan müze kurdu.

Gaziantepli iş adamı Mustafa Geylani, kendi çabalarıyla restore ettirdiği Millet Hanı'nda bulunan ofisindeki eşyalarla adeta "müze" kurdu.



Eski eşyalara merakını ofisinde yaşatan, bakır kazanlar, tabaklar ve sefer tasları gibi binlerce eşyayı sergileyen 72 yaşındaki iş adamı Geylani yaptığı açıklamada, yıllarca Gaziantep Ticaret Odasında yöneticilik yaptığını söyledi.



Ticaretle uğraştığı için dünyayı gezdiğini ancak memleketine derinden bağlı olduğunu belirten Geylani, ailesinin yaklaşık 500 yıldır gerek tarih gerekse kültür ve sanatıyla eşsiz bir şehir olan Gaziantep'te yaşadığını anlattı.

100-200 yıllık bakırdan kazanlar, tabaklar, kaşık, çatal, mutfak eşyaları var



Çocukluktan beri eski eserlere merakı olduğunu vurgulayan Geylani, güzel eşyaları alıp saklamayı, sanatkar olan dedesi ve babasından öğrendiğini dile getirdi.



Geylani, "Hayatım boyunca biriktirdiğim eşyaları bulunmayı çok sevdiğim bu ofisimde saklıyor ve sergiliyorum. Bizim geçmişle olan ilişkilerimiz çok önemli. Nereden geldik, kimiz, çevremizdeki insanların kültürlerini hep merak etmişimdir. Sağ olsun, eşim de buna çok meraklıdır. Bize gelen bütün davetiyeleri bile saklarım. Burada hem ailemin hem de Gaziantep'te kullanılan 100-200 yıllık bakırdan kazanlar, tabaklar, kaşık, çatal, mutfak eşyaları var. Burada saklıyorum yani ailemize, kültürümüze ait bütün değerleri burada muhafaza ediyorum." dedi.



İş gezilerim sırasında aldığım çeşitli eşyalar, bibloların yanı sıra Türkiye ve dünyanın dört bir yanından aldığım tespih koleksiyonumu da burada sergiliyorum."



Geçmişini bilmeyen insanın bugününü değerlendiremeyeceğini anlatan Geylani, ofisindeki her eşyanın ayrı hikayesi olduğunu belirtti.