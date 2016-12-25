İş makinesi doğalgaz borusunu deldi

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin, içme suyu hattı için yaptığı kazı çalışması sırasında doğalgaz borusunun patlaması kısa süreli paniğe neden oldu.

Merkez Seyhan ilçesi Karslılar Mahallesi’nde ASKİ ekipleri, içme suyu hattı döşemek için iş makinesiyle yolu kazdığı sırada doğalgaz borusu delindi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekibi sokağı araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekibi de doğalgaz hattının çevresinde önlem aldı.



Doğalgaz şirketi yetkilileri, gaz akışını keserek delinen boruya müdahale etti.



Gaz akışının kesilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.