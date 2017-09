İş gücü verileri ekonomideki canlanmayı teyit ediyor

Maliye Bakanı Ağbal, Haziran ayı iş gücü verilerine ilişkin, "Bu, ekonomideki canlanmayı teyit eden ve aslında ikinci yarı büyümesiyle de paralel bir gösterge." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.



Haziran ayında yüzde 10,2 çıkan işsizlik rakamlarını değerlendiren Ağbal, istihdamın, ekonominin en önemli hususlarından biri olduğunu vurguladı.



İş gücüne her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığına işaret eden Ağbal, bu kişilere iş, aş üretecek programlar geliştirilmesi gerektiğini söyledi.



Ağbal, geçen yılın haziran ayına göre, 1 milyon 52 bin kişiye ilave istihdam sağlandığına dikkati çekerek, bunun ekonomideki genişlemenin teyidi olduğunu belirtti.



İşsizlik oranlarını belli bir seviyede tutan temel faktörün iş gücüne katılım oranının her yıl artması olduğuna işaret eden Ağbal, bu rakamın geçen yıla göre 1 puan arttığını, bunun işsizlik oranları üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.



Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizliğin 0,2 puan düştüğünü ifade eden Ağbal, bunun da olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.



Ağbal, üzerinde durulması gerekenin genç işsizlik oranındaki artış eğilimi olduğunu, bu konuda birtakım çalışmalar yapılmasına ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.



Bakan Ağbal, "İşsizlikle ilgili ortaya çıkan veri, son 3 yılın trendine bakıldığında olumlu, ekonomide ilk yarıda yakaladığımız yüzde 5,1 düzeyindeki büyüme oranlarıyla tutarlı. Son 1 yılda Türkiye ekonomisi iş gücüne katılan 1 milyon insanımıza iş, aş üretmiş, bu çok önemli. Türkiye sürekli istihdam üreten bir ülke. 2009 global krizinden bu yana Türkiye gibi Avrupa'da hiçbir örnek yok. Bu da bizim için son derece sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.



'ÇEŞİTLİ KONULARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINI ÖNGÖREN BİR KANUN TASARISINI SUNDUK'



"Bakanlık olarak çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören bir kanun tasarısını sunduk." diye Ağbal, şunları söyledi:



"Yatırımı, üretimi, istihdamı ve çeşitli sosyal kesimleri ilgilendiren çok sayıda önemli düzenleme var. Bu torba yasa düzenlemesini teknik çalışmalarını da bitirip tahmin ediyorum gelecek hafta Meclise sevk edeceğiz."



Maliye Bakanı Ağbal, "Emlak vergisi değerleriyle ilgili bir düzenleme çalışması yapıyoruz. Yetiştirebilirsek onu da bu torba yasa içerisinde yapacağız." dedi.



BÜTÇE AĞUSTOSTA AÇIK VERDİ



Ağbal, ağustos ayında bütçenin 874 milyon lira açık verdiğini söyledi.



"2018 yılında da bütçe açığını bu yıla benzer seviyede tutmak için yoğun gayretimiz var." diyen Ağbal, şöyle konuştu:



"Bunun için ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Kamu harcamalarına önümüzdeki yıl başta cari harcamalar olmak üzere önemli sınırlamalar getiriyoruz. Vatandaşa 'tasarruf et' diyoruz, devlet de tasarruf edecek. Makine-ekipman, kırtasiye alımlarından tutun da bütün hizmet alımlarına kadar çok kapsamlı tasarruf içeren önlemleri inşallah 2018 yılı bütçesinde getireceğiz."