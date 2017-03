İş dünyasından Hollanda'ya tepki

İş dünyası, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edilmesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın bulunduğu aracın durdurulmasını kınadı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izninin iptal edilmesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın bulunduğu aracın durdurulmasıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.



Bakanlara sergilenen antidemokratik tutumun, Hollanda hükümeti tarafından iki ülke ilişkilerini ve ifade özgürlüğünü göz ardı eden bir tavır olduğunu vurgulayan Olpak, "Hollanda makamlarının nezaketsiz açıklamaları kısa zamanda yasaklama ve kısıtlamalara, en sonunda ise şiddete dönüşmüştür. Demokrasi ve özgürlüklere bağlılığını her vesileyle vurgulayan Hollanda makamlarının bu tavırları, Hollanda'daki Türk toplumunun demokratik haklarına ve onuruna yönelik açık bir tacizdir." ifadelerini kullandı.

TÜRKONFED: "HOLLANDA KENDİ DEĞERLERİYLE DE ÇELİŞİYOR"



Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu da Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan gerginliğin diplomatik nezakete ve müttefiklik ilişkisine zarar verdiğini vurgulayarak, Avrupa’nın demokrasi ve ifade özgürlüğü gibi önemli değerlerinin, temeli olmayan suni gerekçelerle Türk siyasetçilerine karşı uygulanmamasının kabul edilemez bir durum olduğunu ifade etti.



"Diplomatik teamüllere, etik ve ahlaki değerlere aykırı davranış sergileyen Hollanda hükümeti, bir an önce takındığı tavırdan vazgeçmelidir" ifadesini kullanan Kadooğlu, seyahat ve ifade özgürlüğü gibi temel AB değerleriyle Hollanda’nın tavrının çeliştiğini vurguladı.

TESK: "HOLLANDA'NIN DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARINI HİÇE SAYAN TUTUMUNU KINIYORUM"



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Hollanda'nın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmemesi yönündeki tutumunun kabul edilemez olduğunun altını çizdi.



Hollanda'nın demokrasi ve insan haklarını hiçe sayan tutumunu kınadığını bildiren Palandöken, şunları kaydetti:



"Avrupa Konseyi Üyesi, NATO üyesi ve AB'ye aday ülke olan Türkiye'nin Dışişleri Bakanının uçuşuna izin verilmemesi temel insan haklarından olan seyahat özgürlüğünü engellemektir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da Türkiye Rotterdam Başkonsolosluğu'na alınmaması olayın gerilimini iyice artırarak ikili ülke ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir yaklaşımdır."

BTSO: "HOLLANDA, BU HATALARDAN BİR AN ÖNCE DÖNMELİ VE TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEMELİDİR"



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, yazılı açıklamasında, Hollanda ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 400 yılı aşkın süredir devam ettiğini, bu ülkenin tutumunun özgürlük ve demokrasi kavramları ile izah edilebilecek bir karar olmadığını belirtti.



Türkiye Cumhuriyeti bakanlarına yapılan bu davranışın bir an önce önce düzeltilmesi gerektiğini aktaran Burkay, şunları kaydetti:



"AB üyesi Hollanda'nın antidemoktatik bir tavırla sergilediği bu davranışlara anlam vermek mümkün değil. Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşları ile buluşmak üzere düzenlenen sayın bakanların programlarının engellenmesinin demokrasi ve uluslararası hukuk çerçevesinde karşılığı yoktur. Bursa iş dünyası olarak bu sürecin iki ülke arasındaki ekonomik, toplumsal ve siyasi ilişkilere zarar vermeden neticelenmesini temenni ediyoruz. Hollanda, bu hatalardan bir an önce dönmeli ve Türkiye'den özür dilemelidir."

ATO: "TÜRKİYE'DEKİ İSTİKRAR AVRUPA ÜLKELERİNİ TEDİRGİN EDİYOR"



Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, Hollanda hükümetinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermemesini, ardından da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam Başkonsolosluğuna geçmesini engellemesini kınadı.



Hollanda'da yaşananların Türk vatandaşlarını da üzdüğünü kaydeden Baran, şöyle devam etti:



"Dün Almanya, Hollanda, bugün de İsveç'te yaşananlar orada bulunan vatandaşlarımızı da ister istemez etkiliyor. Vatandaşlarımızın Avrupa'nın hiç de nazik olmayan, antidemokratik tutumuna karşı sergilediği tutum takdire şayandır. Ülkemizi temsil eden iki bakanımıza yapılanlar kabul edilebilir değildir. Türkiye'nin son 15 yılda yakaladığı ekonomik büyüme, siyasi istikrar ve özgürlükler Avrupa ülkelerini tedirgin ediyor. Her fırsatta bize demokratlık dersi veren Avrupa Birliği’nin üyesi olan Hollanda söyledikleri ile yaptıklarının bir olmadığını göstermiştir. Kınıyoruz."



DEİK: "BU MUAMELE, DÜNYA TARİHİNE HOLLANDA'NIN KARA BİR LEKESİ OLARAK YAZILMIŞTIR"



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, yazılı açıklamasında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da polis zoru ile ülke dışına çıkarılması ve Türk vatandaşlarına yapılan müdahaleyi sert bir şekilde kınadığını bildirdi.



Bakan Kaya'nın maruz kaldığı, diplomatik kurallar, demokratik teamüller ve ahlaki normlarla tamamen çelişen, çirkin, seviyesiz ve antidemokratik uygulamayı hiçbir şekilde kabul etmediklerini vurgulayan Vardan, "Bir süreden beri, çeşitli Avrupa ülkelerinin Bakanlarımıza yönelik benzer uygulamalarını endişeyle takip ediyoruz. Ancak dün Rotterdam'da Bakanımıza, diplomatik misyonumuza, vatandaşlarımıza ve medya mensuplarımıza yönelik yaşananları ancak ve ancak 'rezalet' olarak nitelendirebiliriz. Bakanımızın, diplomatik misyonumuzun ve vatandaşlarımızın maruz kaldığı bu çirkin muamele, dünya tarihine Hollanda'nın kara bir lekesi olarak yazılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.