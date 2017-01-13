İş asıl sahibine gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili, "İkinci turda da parlamento aynı istikrarını ortaya koyarsa iş asıl sahibine gidecektir. Milletimiz de burada nihai kararı verecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili, "Bu hafta içinde biter ve bittikten sonra da işin zaten asıl sahibine gidecek. Asıl sahibi millet." dedi.



Erdoğan, "Öyle ya da böyle 8 madde geçmiş bulunuyor. Bundan sonraki süreç de temenni ederiz ki sakin bir havada ve demokrasinin adabına uygun bir şekilde devam etsin." ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN: İŞ ASIL SAHİBİNE GİDECEK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk turda görüldüğü kadarıyla 338-348 arasında gidiş gelişler oldu, şimdi de bu hafta içinde kalan maddeler bu şekilde müzakere edildikten sonra ikinci turu var. İkinci turda da parlamento aynı istikrarını ortaya koyarsa iş asıl sahibine gidecektir. Milletimiz de burada nihai kararı verecektir. Milletimizin vereceği karar neyse o karara da hepimiz 'evet' diyeceğiz ve saygı duyacağız. Olay bu." diye konuştu.



"TEK ADAMCILIĞIN UYGULAMASINI YAPAN CUMHURİYET HALK PARTİSİDİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkide bir tek adamcılık, tek adamcılık, tek adamcılık filan gibi laflar ediliyor. Bir defa Türkiye'de eğer tek adamcılık konuşulacaksa, tek adamcılığın tek bugüne kadar uygulamasını yapan siyasi parti ana muhalefet partisidir, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Daha kuruluşundan beri tek adam üzerine gelmiştir zaten." dedi.

'Hala farklı beklentiler içerisindeler'



Erdoğan, Kıbrıs'ta çözüm arayışlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Kuzey Kıbrıs yoğun bir çalışmanın içerisinde, samimiyet ortaya koyuyor ama Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan, hala bunlar farklı beklentiler içerisindeler."



"Annan Planı'nın artık geçerliliği yok. Şimdi yeni bir müzakere sürecidir. Bire dört, yani bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi başkanlık yapacak, 4 dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başkanlık yapacak, böyle bir şey de olamaz. Bunu daha önce de konuşmuştuk; 1'e 2, bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi liderliği alacak, iki dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yönetimi alacak. Adil olan budur. Yani biz orada adil, kapsayıcı bir barış istiyorsak ölçüsü budur. 'Bunun dışında bizden kimse bir şey beklemesin' dedik, bunu yetkililerine söyledik."



"KİMSE YASTIĞININ ALTINDA ŞU DÖVİZİ BİRİKTİRMESİ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarıyla ilgili bu hafta içinde tekrar bir değerlendirme yapacaklarını söyleyerek, "Burada ürkecek herhangi bir şey söz konusu değil ama ben milletime çağrıyı tekrar yapıyorum. 'Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin, bunları TL'ye dönüştürsün' diyorum. Eğer bunlar TL'ye dönüşürse inanıyorum ki piyasalar çok daha rahatlayacaktır." dedi.