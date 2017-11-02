İş adamına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Çorum'da, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelinin babası, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan iş adamına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan iş adamı Halil Benli ile avukatı katıldı.



Duruşmada, hakkındaki suçlamalar okunduktan sonra Benli'ye söz verildi.



Örgütün Çorum'daki üst düzey yöneticilerinden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan firari iş adamı Ahmet Benli'nin babası olan Halil Benli, terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığını, hiçbir örgüte de yardım yapmadığını öne sürerek, suçlamaları reddetti.



Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.



