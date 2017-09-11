Irma Kasırgası Küba'yı vurdu: 10 ölü

Küba'da ülkenin kuzey sahillerini vuran kasırganın yol açtığı fırtına ve sellerde 10 kişi yaşamını yitirdi.

Küba devlet televizyonu, ülkenin kuzey sahillerini vuran kasırganın yol açtığı fırtına ve sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 10 olduğunu duyurdu.



Can kayıplarının büyük bölümü, sahilden şehir merkezine doğru birkaç semtin sular altında kaldığı Havana'da yaşandı.



Ölümlerin bazılarının halihazırda çürümekte olan bazı eski binaların seller nedeniyle kısmen çökmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.



Ülkedeki konut stokunun büyük bölümü yıllanmış eski binalardan oluşuyor.