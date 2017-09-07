Irma kasırgası Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'ye doğru ilerliyor

Atlantik Okyanusu'nda Karayip Adalarını ve Porto Rico'yu vuran Irma kasırgasının kuzey ve batı yönünde, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'ye doğru ilerlediği bildirildi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine bağlı Ulusal Kasırga Merkezi, Atlantik Okyanusu üzerinde oluşan ve Karayip Denizi'nin doğusundaki adalarda ve Porto Rico'da büyük yıkıma yol açan kasırganın, kuzey ve batı yönünde ilerlediğini ve bugünden itibarıyla Dominik Cumhuriyeti ile Haiti'nin bulunduğu Hispanyola Adası'nın kuzey sahillerinde hissedileceğini açıkladı.



Saffir-Simpson ölçeğine göre 5 şiddetinde olan kasırganın saatte 298 kilometre hıza ulaşan rüzgarının, ileriki günlerde Turks ve Caicos Adalarını, Bahamaları ve ABD'nin Florida sahilerini etkisi altına alacağı belirtildi.



Haiti'yi geçtikten sonra kuzeye yönelmesi beklenen kasırganın, Küba'nın güney ve doğu sahillerinde daha düşük şiddette hissedileceği bildirildi.



KARAYİPLER'DE YIKIM



Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerrard Colomb, Karayipler'deki Fransız adalarında kasırga nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını açıkladı.



France Info radyosuna konuşan Colomb, kurtarma ekiplerinin henüz çalışmalarını tamamlamadığı Saint-Martin ve Saint-Barthelemy adalarındaki can kaybının artabileceğini belirtti.