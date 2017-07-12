"İrlandalı boksör" davasında karar

Kamuoyunda "İrlandalı boksör" olarak anılan Muhammed Fadeldabbous ile 3 esnaf arasında çıkan kavgaya ilişkin davada, Şenol Palan 3 yıl 6 ay 5 gün hapisle cezalandırılırken, Fadeldabbous'un eylemi meşru müdafaa kapsamında değerlendirildi.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müdahil-sanık Şerafettin Özbey katıldı.



Duruşmada savunmasını yapan Fadeldabbous'un avukatı Gökhan Cindemir, olayın su parası anlaşmazlığından kaynaklandığını, müvekkilinin de meşru müdafaada bulunduğunu belirterek, diğer sanıkların cezalandırılmasını istedi.



Müdahil sanık Şerafettin Özbey de ailesinin ve kendisinin mağdur olduğunu ifade ederek, beraatine karar verilmesini talep etti.



Davayı karara bağlayan hakim, çok sayıda kişinin olaya katılması, sopa gibi cisimlerin kullanılması ve Fadeldabbous'un kendisini savunamaması durumunda çok daha ağır sonuçlar doğabileceğini göz önüne alarak sanıklardan Şenol Palan'ın "kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Sanığın sopayla olayı gerçekleştirmesi ve Fadeldabbous'un kolunda orta derecede kırık oluşması nedeniyle cezasını 5 yıl 7 ay 15 güne çıkaran hakim, bazı şahısları engellemeye çalışması ve olayda hafif tahrik olması nedeniyle cezasını 3 yıl 6 ay 5 güne indirdi.



Müdahil sanık Şerafettin Özbey'e ise aynı suçtan, kendisini ilgilendiren bir durum yokken tekme ve yumruk şeklinde iki eylemde bulunması nedeniyle 5 bin lira adli para cezası veren hakim, bu hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



Hakim, sanık Mohamad Raie'in ise aynı suçtan 2 bin lira adli parayla cezalandırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



Muhammed Fadeldabbous hakkında Şerafettin Özbey'e yönelik darp eylemi işlediği iddiasıyla kamu davası açılmışsa da sanığın Öybey'e yönelik herhangi bir eylemi olmadığı, kendisine yönelen tekme ve yumrukları bertaraf edebilmek için diğer müdahil sanığa tek bir yumruk attığını belirten hakim, bunun da o an kendisine yönelen ve yönelecek saldırılarla orantılı şekilde geliştiğini kaydetti.



Hakim, eylemin meşru müdafaa çerçevesinde geliştiğini belirterek, Fadeldabbous'a ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.



Hakim, bilirkişi raporunda yer alan Fadeldabbous'un sopayla ensesine ve sol koluna vurduğu tespit edilen ismi belirlenemeyen kişi hakkında da gereğinin yapılması için suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.