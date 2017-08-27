İranlı sinema oyuncusu Suriye'deki çatışmalarda öldürüldü

İranlı sinema oyuncusu İbrahim Halili, Suriye'deki çatışmalarda hayatını kaybetti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA'ya göre, İran Milis Güçleri (Besiç) komutanlarından sinema oyuncusu Halili, Halep kentinin doğusunda çıkan çatışmalarda öldürüldü.



Halili, İran-Irak savaşını konu edinen, İran'da vizyona girdiği 2007'de gişe rekorları kıran "Ekhrajiha" filminde rol almıştı.



Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran askerlerinin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu belirtiliyor.