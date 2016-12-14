İranlı komutan Suriye'de öldürüldü

Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup İranlı bir komutanın Suriye'nin Halep kentindeki dünkü çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.

İran'ın yarı resmi ajansı Fars'ın haberine göre, Devrim Muhafızları'na mensup "Tedmür İmha Taburu" komutanı Hasan Ekberi, Halep'in doğusundaki çatışmalar sırasında top mermisinin isabet etmesi sonucu öldü.



Ekberi'nin 1980-1988'deki İran-Irak savaşı gazilerinden olduğu kaydedildi.



Öte yandan Devrim Muhafızları'na mensup güçlerden Ahmed Celali Neseb, İranlı milisin de dünkü çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.



Suriye'de 5 yıldır devam eden iç savaşta Beşşar Esed yönetimine askeri destek veren Tahran, bu ülkedeki çatışmalarda şu ana kadar aralarında 15 generallerin de olduğu çok sayıda askeri personelin öldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA