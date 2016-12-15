İran'dan skandal açıklama; Esed ve müttefikleri zulümle mücadele ediyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Halep'te kadın ve çocukların da aralarında olduğu on binlerce sivil kuşatma altındayken Suriye rejimi ve müttefiklerinin Halep'te zulümle mücadele ettiğini öne sürdü.

Suriye'nin Halep kentinde rejim güçleri tarafından abluka altına alınan siviller, İran destekli milislerin saldırısına uğrarken İran'ın başkenti Tahran'da "30'uncu Uluslararası İslami Vahdet Konferansı" düzenlendi.



İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İslam dünyasının birliğini amaçlayan konferansta konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Kan dökerek ve masumları öldürerek peygamber ve İslam'a yakınlaşılmaz." dedi.

HALEP’TEKİ KATLİAMI GÖRMEZDEN GELDİ

Konuşmasında, "Şiddet hangi mezhep veya milletten gelirse gelsin İslam'a aykırıdır. Kan dökerek ve masumları öldürerek peygamber ve İslam'a yakınlaşılmaz." diyen Ruhani, Halep'te İran destekli milislerin sivil halka yönelik katliamlarını ise görmezden geldi.

ESED VE MÜTTEFİKLERİNİ DESTEKLEDİ

Ruhani konuşmasında Halep'teki tedavi merkezleri ve hastaneler vurulmuşken, kadın ve çocukların da aralarında olduğu on binlerce sivil kuşatma altındayken Suriye rejimi ve müttefiklerinin Halep'te zulümle mücadele ettiğini öne sürdü.



Beşar Esad rejimi, Rusya ve İran destekli milislerin, 4,5 aydır kuşatma altında tuttukları Doğu Halep'te 15 Kasım'dan bu yana düzenledikleri saldırılar sonucu yaklaşık bin 150 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Doğu Halep’teki saldırılara karadan destek veren Hizbullah, Afganistanlı Fatimiyun Tugayı, Iraklı Nüceba Hareketi Tugayı ve Bekir Tugayı gibi gruplardan oluşan yaklaşık 7 bin milis katılıyor.



İran komutasındaki Şii milislerin, kuşatmadan çıkmak üzere rejimin kontrol noktasında bekleyen konvoya keskin nişancılarla düzenlediği saldırıda, 4 sivil hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine konvoy geri dönmek zorunda kalmıştı. İran komutasındaki güçler, dün de Türk ve Rus yetkililerin ateşkesi uygulatmaya çalıştığı sırada muhaliflere karşı geniş kapsamlı saldırı başlatmıştı.



Tahran'da düzenlenen ve 17 Aralık'a kadar devam edecek "30'uncu Uluslararası İslami Vahdet Konferansı"na 50 ülkeden yaklaşık 250 kişinin katıldığı

Kaynak: AA